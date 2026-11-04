Impactante testimonio del gral. Mendieta sobre sus compañeros secuestrados y asesinados por las Farc

Se cumplen veintiocho años de la toma de Mitú, hecho violento perpetrado por la guerrilla de las FARC el 1 de noviembre de 1998 y que enlutó a Colombia, dejando civiles y uniformados muertos, así como importantes bajas de guerrilleros tras la acción de la Fuerza Pública. En entrevista con NTN24, el mayor general en retiro de la Policía Nacional de Colombia Luis Mendieta Ovalle se refirió a los hechos tras un nuevo aniversario, asegurando que tras casi tres décadas el dolor por los uniformados caídos y secuestrados permanece.