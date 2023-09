Astronauta narró cómo vive su día a día varado en el espacio: "De haber sabido no lo hubiera aceptado"

El astronauta Frank Rubio cumple este jueves 21 de septiembre un año en el espacio con lo que rompió el récord como el estadounidense que más ha estado en órbita en la historia.

Rubio, de origen salvadoreño, tenía previsto pasar seis meses en el espacio, pero una falla técnica de la nave que lo traería de vuelta impidió su pronto regreso.

Soyuz, la cápsula rusa encarga de regresarlo a la tierra, presentó una fuga de refrigerante justo en la mitad de la misión, por lo que se desestimó la operación.

De esa manera, Rubio, junto a otros astronautas, no tuvieron otra opción que continuar sus labores en la estación mientras en la Tierra se planeaba el regreso.

Desde el espacio, el astronauta habló de su día a día en el espacio a donde fue enviado para una misión en la Estación Espacial Internacional.

Al ser consultado sobre cómo ha pasado el tiempo en el espacio, Rubio aseguró que “el factor psicológico fue más agotador de lo que pensaba”.

Además, dio a conocer cuáles fueron sus estrategias para pasar tanto tiempo en la Estación Espacial Internacional mientras se gestionaba su regreso.

"Tener un buen equipo a tu alrededor es una ayuda increíble. Igualmente, mantenerte ocupado, pero no demasiado, y encontrar un equilibrio entre el trabajo y la relajación", explicó.

En ese sentido, indicó que de haber sabido con anticipación que su viaje al espacio se extendería por tanto tiempo, tal vez, no lo hubiera aceptado.

"Si me hubieran preguntado por adelantado antes de empezar a entrenar, porque te entrenas uno o dos años antes de tu misión, probablemente me habría negado y eso solo por la familia porque sabía que me perdería de eventos muy importantes", precisó.

“Una cosa que he tratado de hacer, y espero haber logrado (ciertamente no lo he hecho perfectamente) es mantener una actitud positiva y estable durante toda la misión, a pesar de los altibajos internos”, añadió.

Rubio aprovechó para enviar un mensaje a la comunidad hispana en Estados Unidos y a los jóvenes que sueñan con convertirse en astronautas.

"Ha sido un gran honor representar a la comunidad latina e hispana. Mi mensaje a la juventud es que deben continuar adelante con el trabajo y el estudio. Los latinos serán gran parte de América en el futuro", sostuvo en su entrevista desde el espacio.

Se tiene planeado que el astronauta latino regrese a la Tierra el próximo 27 de septiembre, cuando cumpla 371 días en el espacio.

El estadounidense que más tiempo había estado en el espacio, antes de Rubio, era Mark Vande Hei, quien permaneció fuera 355 días.