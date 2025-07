Juan Fernando Quintero revela el club colombiano del que dejó de ser hincha tras su reciente experiencia con América de Cali: "Se acabó y murió todo"

La novela del centrocampista Juan Fernando Quintero con América de Cali parece no tener fin, el jugador sigue sin presentarse ante el cuerpo técnico del equipo escarlata a pocos días del inicio de la liga colombiana.

En medio de la incertidumbre por su futuro, Quintero brindó una entrevista en la que se sinceró sobre su paso por el fútbol colombiano y relató una experiencia que lo llevó a desmarcarse del club de sus amores.

El ex River Plate contó que dejó de ser hincha del Deportivo Independiente Medellín, luego de enfrentarse a ese equipo en la Liga BetPlay Dimayor del primer semestre vistiendo los colores del América.

“Yo soy hincha del Medellín y jugué el último partido con el América y me insultó todo el estadio. No sabes la decepción que sentí y no solo yo, mi mamá también. Ese día me cambió completamente el concepto, el sentimiento, sabes las veces que yo he llorado por el Medellín”, dijo en entrevista con la periodista Eva Rey.

“Que todo el mundo sepa que eres hincha del Medellín y te traten mal es como que no me lo esperaba, pero tampoco me sorprende”, agregó.

A su vez, detalló que tiene el escudo del ‘poderoso de la montaña’ tatuado, por lo que el rechazo de la hinchada le generó un dolor sentimental.

“Tengo el escudo tatuado, eso es ser hincha del Medellín. Llorar por el Medellín, ir y sufrir cada año que perdíamos una final, y vuelves al estadio y que te insulten a ti y tu madre, se acaba todo, murió todo”, indicó.

“Yo vine a Medellín a cumplir el sueño de que mi abuelo me viera jugar en Medellín teniendo Alzheimer y yo estando en Portugal. Dejé todo para que mi abuelo me viera jugar en el Medellín. Les deseo lo mejor”, concluyó.

Cabe recordar que en 2016, Quintero arribó al Medellín, club en el que estuvo hasta finales de 2017, hasta su llegada a River Plate de Argentina.