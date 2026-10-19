¿Empieza la exploración humana en Marte? En menos de 24 horas Japón lanzará importante misión a una luna del planeta rojo

Este martes Japón lanzará una nueva misión al espacio para explorar una de las dos lunas de Marte y tomar muestras que puedan ayudar a explicar el origen del sistema solar y la vida en la Tierra.

Los científicos detrás de esta importante misión lanzarán al planeta rojo una sonda de exploración.

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La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) enviará la sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX) mediante el cohete H3 el martes del Centro Espacial de Tanegashima a las 04:41 locales.

Si todo sale como lo esperado, la nave llegaría en agosto del próximo año a Fobos, la mayor de las lunas del Planeta Rojo.

Posteriormente, el satélite se posará sobre la luna por hasta tres años para recolectar al menos diez gramos de materiales de la superficie.

Esta misión, que busca ser el primer viaje de ida y vuelta a esta zona de la órbita de Marte, es el resultado de una colaboración con agencias espaciales de Estados Unidos y Europa, así como con varias universidades y empresas tecnológicas.

Se espera, además, que esta misión sea la base para una eventual exploración humana del planeta rojo.

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JAXA espera que la misión revele cómo se formaron Marte y sus dos lunas, un elemento clave para comprender el nacimiento del sistema solar.

Una teoría sobre el origen de las lunas marcianas, la hipótesis del "gran impacto", sostiene que se formaron después de que un cuerpo celeste colisionó con Marte.

Asimismo, la hipótesis de la "captura" postula que las lunas son asteroides atraídos por la gravedad de Marte.

Determinar cuál es correcta ayudará a revelar

La agencia dijo que determinar la teoría correcta ayudará a entender "cómo habría surgido un entorno habitable en los planetas terrestres".

JAXA también indicó que la misión también explorará la posibilidad de utilizar a Fobos como una "estación espacial natural" al establecer los requerimientos para un viaje de ida y vuelta a Marte, algo "esencial para la exploración tripulada de Marte".

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Deimos, la otra luna de Marte, también será observada pero la sonda no aterrizará en ella.

Los científicos detallaron algunas condiciones complejas de la misión, pues señalaron que las bases de aterrizaje de la nave espacial fueron un reto, debido a la extremadamente baja gravedad en Fobos.

Cabe recordar que en 2020 otra misión japonesa regresó con 5,4 gramos de roca y arena recolectados en un asteroide a cientos de millones de kilómetros de la Tierra.