En vivo: siga aquí la transmisión del eclipse total de Luna visible esta noche en todo el continente americano

Una "Luna de Sangre" bañará la noche entre el 13 y 14 de marzo todo el continente americano durante un inusual eclipse lunar total, el primer fenómeno de este tipo que ocurre en 2025.

Vea aquí la transmisión en vivo del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México:

Los observadores del cielo podrán presenciar este espectáculo celestial en todo el hemisferio occidental, así como en las zonas más occidentales de Europa y África.

Un eclipse total de Luna es un fenómeno que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, provocando que nuestro planeta proyecte una enorme sombra sobre el satélite natural.

Esta sombra tiene diferentes niveles, uno tenue llamado penumbra y otro más oscuro conocido como umbra. En la medida que la sombra se extiende sobre la Luna empieza a ocultar su brillo blanco hasta que se torna rojiza, alcanzando la fase de totalidad.

Esto se debe a que la única luz solar que logra llegar hasta la Luna cuando está atravesando la umbra del planeta es la de color rojo, de mayor amplitud de onda.

Es un fenómeno similar al que sucede con la luz durante los amaneceres y atardeceres en la Tierra, donde predominan en el cielo los tonos anaranjados y rojos.

Según explican los expertos, cuantas más nubes y polvo haya en la atmósfera terrestre, más roja se verá la Luna.

El eclipse lunar durará unas seis horas, hasta el viernes por la mañana, y es una forma asombrosa de ver el sistema solar en acción.

El período en que la Luna estará completamente a la sombra de la Tierra, llamado totalidad, durará poco más de una hora.

Este evento en particular se ha denominado "Luna del Gusano de Sangre", nombre que algunos nativos americanos daban a las lunas llenas de marzo.

Estos son las horas exactas en México, la costa este de Estados Unidos, Colombia y Venezuela:

México (hora central)

El eclipse penumbral inicia a las 9:57 p.m.

El eclipse parcial inicia a las 11:09 p.m.

El eclipse total inicia a las 12:26 a.m.

La totalidad finaliza a la 1:31 a.m..

El eclipse parcial finaliza a las 2:47 a.m.

El eclipse penumbral y el fenómeno finalizan a las 4:00 a.m.

Costa este de Estados Unidos

El eclipse penumbral inicia a las 11:57 p.m.

El eclipse parcial inicia a las 1:09 a.m.

El eclipse total inicia a las 2:26 a.m.

La totalidad finaliza a la 3:31 a.m..

El eclipse parcial finaliza a las 4:47 a.m.

El eclipse penumbral y el fenómeno finalizan a las 6:00 a.m.

Colombia

El eclipse penumbral inicia a las 10:57 p.m.

El eclipse parcial inicia a las 12:09 a.m.

El eclipse total inicia a las 1:26 a.m.

La totalidad finaliza a la 2:31 a.m..

El eclipse parcial finaliza a las 3:47 a.m.

El eclipse penumbral y el fenómeno finalizan a las 5:00 a.m.

Venezuela

El eclipse penumbral inicia a las 11:57 p.m.

El eclipse parcial inicia a las 1:09 a.m.

El eclipse total inicia a las 2:26 a.m.

La totalidad finaliza a la 3:31 a.m..

El eclipse parcial finaliza a las 4:47 a.m.

El eclipse penumbral y el fenómeno finalizan a las 6:00 a.m.