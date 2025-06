Periodista colombiano se refiere a lo dicho por Falcao tras el partido entre Millonarios y Santa Fe: "ya está igual que James"

El clásico capitalino que definía al segundo finalista de la liga colombiana fue para Santa Fe, el equipo cardenal derrotó a su rival de patio, Millonarios, 2-1 y se medirá ante el Medellín por la primera estrella del año.

Tras la derrota, el delantero colombiano Falcao García ofreció unas fuertes declaraciones a la prensa, después de la eliminación de Millonarios en las que mostró una inusual faceta crítica y dura con el arbitraje, es especial con el VAR.

“Así que me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre, ante la duda, las decisiones (arbitrales) fueron en contra nuestra. Cuando había que revisar, nunca revisaban”, manifestó el delantero.

“Que se jodan los del VAR, pero, en Manizales, nos robaron dos penaltis (…). Me hacen el favor, pero nos robaron. Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo, pero todo el torneo las decisiones fueron en contra de Millonarios”, precisó.

García incluso se refirió a comentarios que consideró se volvieron populares, de manera injusta, entre los fanáticos.

“Después dicen que le que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez están diciendo (...). Desde el torneo pasado fue un complot mediático en contra de Millonarios y todo fue una mentira”, lamentó el delantero quien se veía ofuscado.

Las palabras de Falcao han dividido opiniones entre quienes lo apoyan y quienes lo critican por considerarlo fuera de lugar con lo que ocurrió en el partido. Uno de los que no lo vio con buenos ojos fue el periodista Carlos Antonio Vélez.

El reconocido comentarista dio su opinión sobre estas palabras en sus redes sociales: “Es muy triste ver como nuestros ídolos se caen a pedazos. Siento una gran admiración y respeto por Falcao, pero el desaguisado después del partido, salió con la misma de James y parece que ahora esa es la cultura de nuestros ídolos, explicar los fracasos y es que cada vez que se pierde, es que los robaron”.

“A Colombia dizque le robaron contra Argentina y después no lo pudo sostener cuando Messi le reclamó cara a cara, se chupo, y ahora Falcao utiliza términos populares pero salidos de tono y más en un hombre como él que para todo el mundo irradia luz. Anoche fue mal, no le han robado nada, simplemente Millonarios no fue capaz. Las disculpas a la basura y que entiendan los jugadores llamados ídolos que eso se debe demostrar”, complementó.

A las declaraciones de Vélez se suman las palabras del presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, quien en Win Sports, quien le pidió a Falcao que se rectifique ante sus palabras: “A Falcao lo conmino a que en un acto de tranquilidad rectifique. El fútbol colombiano lo necesita”.