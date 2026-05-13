La importancia de la ciberseguridad en las empresas y cómo pasar de la incertidumbre al control estratégico

En un entorno donde los ciberataques crecen en volumen, la seguridad dejó de ser un componente técnico para convertirse en un factor crítico del negocio. Hoy, los software ERP que concentran la información financiera, operativa y administrativa, pueden ser objetivos de ataque, lo que exige a las empresas no solo gestionar su operación, sino protegerla de forma integral.

En este escenario, Siesa marca la diferencia. Con más de 45 años de trayectoria, la compañía colombiana ha evolucionado su propuesta para ofrecer no solo una suite completa de soluciones empresariales, sino un entorno seguro, monitoreado y preparado para gestionar los riesgos.

Su diferenciación está en el enfoque: Siesa no solo desarrolla software, sino que diseña un ecosistema donde la operación, la información y la seguridad trabajan de forma integrada. Esto les permite a las empresas contar con una solución robusta que conecta sus procesos críticos mientras protege su activo más valioso: los datos.

A esto se suma una estrategia de defensa activa respaldada por aliados de clase mundial. La integración con Google Security permite incorporar analítica e inteligencia de amenazas a escala global, mientras que CrowdStrike, líder en ciberseguridad, aporta monitoreo especializado y capacidad de respuesta en tiempo real.

Esta combinación no solo fortalece la infraestructura, sino que representa un valor diferencial para los clientes SaaS: seguridad avanzada sin complejidad operativa. Las capacidades están integradas directamente en la solución, con monitoreo 24/7 y sin necesidad de configuraciones adicionales.

Además, Siesa complementa esta estrategia con un enfoque en cultura organizacional y buenas prácticas, entendiendo que la ciberseguridad no depende únicamente de la tecnología, sino también de la forma en que las personas interactúan con ella. Por eso, promueve acciones clave como el uso de accesos controlados, la gestión segura de credenciales y la capacitación continua frente a riesgos como el phishing y la ingeniería social.

En un entorno donde los ataques son cada vez más frecuentes, la diferencia está en la preparación. Siesa ofrece mucho más que software: brinda confianza, respaldo y la tranquilidad de contar con una plataforma preparada para proteger y potenciar el crecimiento del negocio.