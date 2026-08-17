Alerta en Medio Oriente: Trump amenaza con bombardear Omán en medio del conflicto con el régimen de Irán

La reciente declaración de Donald Trump ha puesto de nuevo al Medio Oriente en el centro de la escena internacional. En una entrevista concedida a Fox News, Trump advirtió sobre posibles bombardeos a Omán si el país actuase como un obstáculo en las negociaciones destinadas a controlar el estratégico Estrecho de Ormuz. "Bombardearíamos y destrozaríamos a Omán", dijo Trump.