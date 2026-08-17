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Lunes, 17 de agosto de 2026
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Ataque al régimen de Irán
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Alerta en Medio Oriente: Trump amenaza con bombardear Omán en medio del conflicto con el régimen de Irán

agosto 17, 2026
Por: Redacción NTN24
La reciente declaración de Donald Trump ha puesto de nuevo al Medio Oriente en el centro de la escena internacional. En una entrevista concedida a Fox News, Trump advirtió sobre posibles bombardeos a Omán si el país actuase como un obstáculo en las negociaciones destinadas a controlar el estratégico Estrecho de Ormuz. "Bombardearíamos y destrozaríamos a Omán", dijo Trump.

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