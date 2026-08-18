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Terremoto en Colombia

"Encontramos aquí un pueblo con mucha solidaridad": embajador israelí en Guatemala sobre labores de búsqueda tras el terremoto en Colombia

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
El embajador israelí en Guatemala, Alon Lavi, habló en El Informativo USA de NTN24.

Una semana después del devastador terremoto que sacudió a Colombia, Israel mantiene desplegados 82 especialistas en labores de rescate en las ciudades más afectadas.

La misión, que aterrizó el 14 de agosto, incluye rescatistas, médicos, ingenieros y expertos en búsqueda que trabajan en Cali, Pereira y Chocó.

El embajador israelí en Guatemala, Alon Lavi, quien coordina las operaciones del equipo en Cali, destacó la solidaridad del pueblo colombiano durante las tareas de rescate.

"Encontramos aquí un pueblo con mucha solidaridad, mucho espíritu de voluntad", señaló el diplomático en declaraciones a NTN24.

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La delegación israelí ha enfocado sus esfuerzos en sitios específicos identificados junto con las autoridades locales. Lavi confirmó un hallazgo que conmovió al equipo:

"En uno de los sitios donde estamos hoy, encontramos cuatro víctimas, lamentablemente ya no están vivos. Fue muy triste de ver víctimas, familias que murieron juntos".

"Utilizamos detectores de gas que los rescatistas israelíes tenían y de otras comunidades no tenían", explicó Lavi sobre el equipamiento especializado.

El embajador también mencionó diferencias en el uso de perros de búsqueda K9 y otros sistemas tecnológicos que complementan los esfuerzos locales.

Respecto a la permanencia de la misión, Lavi fue claro: "Estamos aquí para completar o lograr los objetivo. Nuestros servicios, conocimiento, experiencia es relevante".

El diplomático no estableció una fecha exacta de retiro, indicando que dependerá de los logros alcanzados en los diferentes sitios.

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