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Eclipse de Sol

No es IA: skater español logra una de las imágenes más increíbles durante el eclipse total de Sol

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El skater español Danny León protagonizó uno de los momentos más virales del eclipse solar total visible en España - Foto EFE
El skater español Danny León protagonizó uno de los momentos más virales del eclipse solar total visible en España - Foto EFE
"El truco de mi vida", escribió el skater español Danny León, quien protagonizó uno de los momentos más virales del fenómeno astronómico.

El skater español Danny León protagonizó uno de los momentos más virales del eclipse solar total visible en España este miércoles 12 de agosto, al realizar un truco de skate precisamente cuando la luna ocultaba completamente el sol, creando una de las imágenes más icónicas de este fenómeno astronómico.

"El truco de mi vida", escribió el deportista olímpico mostoleño en su publicación de Instagram, donde compartió el video de esta hazaña que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral.

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El contenido ha alcanzado casi 10 millones de visualizaciones en su cuenta personal, consolidándose como una de las imágenes más compartidas del eclipse.

La grabación muestra el momento exacto en que León ejecuta un salto con el eclipse solar total como telón de fondo, sincronizando perfectamente su maniobra con el instante de máxima ocultación del sol por parte de la luna.

Danny León, natural de Móstoles, es uno de los principales referentes españoles en las modalidades de skate de park y bowl. Su carrera deportiva incluye una destacada participación en el festival de O Marisquiño, celebrado anualmente en Vigo, donde ha demostrado su habilidad en múltiples ocasiones.

El skateboarding ha sido parte fundamental de la vida de León desde sus inicios en Móstoles, ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo y donde comenzó a desarrollar su talento sobre la tabla. Su progresión en este deporte lo llevó a competir en el más alto nivel internacional.

La trayectoria de León alcanzó su punto más alto al representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el skateboarding debutó como disciplina olímpica.

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Posteriormente, repitió esta hazaña en los Juegos Olímpicos de París 2024, consolidando su estatus como uno de los skaters más destacados del país.

El eclipse solar de este miércoles fue un evento astronómico ampliamente esperado en España, y la creatividad de León para combinar su pasión deportiva con este fenómeno natural ha resonado en las redes sociales.

La publicación ha generado miles de reacciones y comentarios, convirtiendo a León no solo en un atleta destacado, sino también en un creador de contenido capaz de capturar momentos únicos que trascienden el ámbito deportivo.

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