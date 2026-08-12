Primer ciclo de conversaciones entre el régimen y la AN 2015 no priorizó la reestructuración del CNE ni las elecciones en Venezuela

Este miércoles, Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional del 2015, publicó en su cuenta oficial de la red social X el documento del primer ciclo de conversaciones con el régimen venezolano.

Lo que llama la atención es que por ninguna parte del informe se habla de la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni del desarrollo de elecciones en Venezuela.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

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Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

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Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.