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Eclipse de Sol

Eclipse total de Sol deja impresionante imagen desde el espacio: la sombra de la Luna avanza por la Tierra y se funde con el anochecer

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El satélite Meteosat Third Generation Imager de la Agencia Espacial Europea logró captar un registro excepcional del eclipse solar total.

Un eclipse total de Sol sorprendió este miércoles 12 de agosto a millones de personas en varios países del hemisferio norte, convirtiendo el día en noche en un espectáculo natural que España no experimentaba desde hace 114 años.

El fenómeno bloqueó completamente el Sol en la estrecha franja de totalidad, aunque también fue visible como eclipse parcial en diversas regiones del norte del planeta, incluyendo partes del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

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Para los observadores situados en la trayectoria de la totalidad, el momento en que la Luna cubrió completamente el Sol duró menos de dos minutos. Solo en Groenlandia, Rusia y un sector del Atlántico Norte se experimentó una totalidad ligeramente superior, que no excedió los dos minutos y medio.

En España, ciudades como León, Valencia y Zaragoza fueron las privilegiadas para observar el eclipse total. En León, la totalidad comenzó a las 8:28 p.m. y finalizó a las 8:30 p.m., ofreciendo un espectáculo único a miles de espectadores.

El satélite Meteosat Third Generation Imager de la Agencia Espacial Europea logró captar un registro excepcional del eclipse solar total, documentando el recorrido completo de la sombra lunar sobre la superficie terrestre entre las 20:26 y 20:34 horas (tiempo central europeo).

Desde su posición en órbita geoestacionaria, a 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, el satélite mantuvo sus instrumentos de imagen enfocados en Europa y el norte de África, lo que permitió rastrear lo que los científicos denominan la "trayectoria de totalidad": el camino que recorre la sombra de la Luna durante un eclipse total.

Según informó la ESA, la animación compuesta por imágenes del satélite muestra cómo esta sombra oscura convergió con la penumbra del crepúsculo mientras caía la noche sobre Europa. El fenómeno barrió primero Groenlandia e Islandia, luego una pequeña porción del noreste de Portugal y finalmente España.

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Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del astro por un período breve.

Durante la totalidad, se vuelve visible un halo de luz alrededor de la Luna, conocido como la corona solar, uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza.

Tras este impactante evento natural, la Agencia Espacial Europea confirmó que habrá más eclipses solares visibles en la región hasta el año 2028, y promete actualizaciones sobre sus actividades relacionadas con estos fenómenos astronómicos.

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