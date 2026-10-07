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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Hutíes

Hutíes lanzan misiles balísticos contra el aeropuerto de Riad y otros sitios estratégicos de Arabia Saudita

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Foto: AFP
Los hutíes controlan la capital yemení Saná y extensas áreas del país desde hace más de una década.

Este miércoles los terroristas hutíes reivindicaron varios ataques contra blancos sauditas, incluido el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto de Riad.

"Nuestras fuerzas armadas han atacado el aeropuerto internacional con un misil balístico", declaró en X el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree.

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Por su parte, la monarquía petrolera afirma haber interceptado un lanzamiento de misil en el norte de Riad, donde se encuentra el aeropuerto, cuyo tráfico suele verse perturbado con cierta frecuencia, según el sitio de seguimiento Flightradar24.

El país también ha enfrentado ataques con drones contra el aeropuerto y varias instalaciones militares en el sur de Arabia Saudita.

Por su parte, los hutíes lanzaron una contundente amenaza a las aerolíneas asegurando que el cielo saudita "no es seguro".

Los hutíes controlan la capital yemení Saná y extensas áreas del país desde hace más de una década, mientras que el gobierno reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Riad, se reavivó en julio después de años de calma, convirtiéndose en el último frente de la guerra en Oriente Medio.

Los enfrentamientos han afectado directamente a 201.217 personas que "se han visto obligadas a abandonar sus hogares", anunció el miércoles la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En medio de esto, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Arabia Suaudita.

"Debido a la situación de seguridad en curso en Arabia Saudita y las amenazas públicas de los hutíes contra los aeropuertos y el espacio aéreo en todo Arabia Saudita, la Misión de EE. UU. recuerda a todos los ciudadanos estadounidenses que ejerzan una vigilancia aumentada", dijo la embajada en Riad.

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Y agregó que "los hutíes han participado en hostilidades contra Arabia Saudita, incluyendo contra aeropuertos civiles, y el conflicto militar tiene el potencial de escalar. Los ciudadanos estadounidenses deben estar al tanto de posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y disrupciones en los viajes".

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