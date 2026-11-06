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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Conindustria

La Confederación Venezolana de Industriales propone devolver empresas expropiadas para reactivar la producción nacional

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Empresas expropiadas por la dictadura venezolana - Fotos de referencia: X
Empresas expropiadas por la dictadura venezolana - Fotos de referencia: X
De acuerdo con la organización, el 75% de estos activos pertenece al sector primario.

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) contabilizó al menos 902 empresas e instalaciones que actualmente están bajo control del régimen venezolano y que podrían entrar en un proceso de restitución a sus antiguos propietarios.

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De acuerdo con Conindustria, el 75% de estos activos pertenece al sector primario. Ante este escenario, la instancia planteó que "quienes eran propietarios antes de las intervenciones estatales tengan prioridad en la recuperación de dichas instalaciones".

En ese contexto, Conindustria considera que "la devolución de estos bienes permitiría reactivar la producción nacional".

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Al tiempo, la organización sostuvo que con esa iniciativa se podría "impulsar la actividad industrial y aliviar la carga que estas empresas representan para las finanzas públicas".

Durante la dictadura en Venezuela, que abarca desde 1999 hasta la actualidad, el número exacto de empresas expropiadas varía según los criterios de los estudios de ONG y gremios económicos.

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Sin embargo, algunos balances sugieren que más de 1.087 empresas fueron expropiadas formalmente.

A su vez, una cifra superior a las 5.000 propiedades comerciales e industriales se habría visto afectada bajo diversas figuras de intervención o expoliación.

Se entiende por 'expropiación' aquella herramienta del derecho público en la que el Estado obliga a un particular a transferirle la propiedad de un bien.

Sin embargo, bajo el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, este concepto legal fue transformado radicalmente, convirtiéndose en un mecanismo de control político y estatización masiva.

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