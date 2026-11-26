En las últimas horas se conoció que Jesús Owono, arquero de Andorra, equipo de la segunda división de España y quien se vio involucrado en la muerte del atacante Jesús del Miguel, del Tenerife, regresó a los entrenamientos.

El entrenador de Andorra, Carles Manso, se refirió a la actualidad del portero, semanas después del trágico desenlace en cancha que le cobró la vida al jugador Jesús de Miguel.

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Manso aseguró que el guardameta regresó a los entrenamientos del equipo de la segunda división de España, pero resaltó que lo hace en solitario y no con sus compañeros.

“Sigue en un proceso en el que está también con los psicólogos, intentando volver a esa normalidad, si se puede decir así", indicó.

El guardameta estuvo en el estadio de su equipo en el encuentro del pasado fin de semana ante el Leganés.

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"Sobre estar el otro día en el estadio, él necesitaba también salir de casa y volver a esa vida que lleva desde pequeño de entrenar, moverse, que le dé el aire y ver caras distintas", dijo el director técnico en rueda de prensa.

"No estar solo en casa sintiendo que a veces se te cae el techo encima, en una situación complicada. Ahora mismo ya ha decidido eso: se está entrenando en solitario, intentando recuperar sensaciones y encontrar esa confianza que le ayude a salir adelante después de la desgracia que ha tenido que vivir", añadió.

"Es un proceso que él mismo nos irá diciendo cómo se siente, pero es una nota positiva que pueda estar en el campo, aunque sea en solitario, porque nos hace ver que va progresando y para nosotros es importante, nos pone contentos”, indicó.