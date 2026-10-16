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Fútbol

Argentina inicia la era post Messi con dos partidos ante duros rivales y selecciones latinoamericanas

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Selección Argentina (EFE)
Selección Argentina (EFE)
La selección de Lionel Scaloni jugará ante Uruguay y Costa Rica el 13 y el 17 de noviembre, en sus primeros partidos tras la despedida del capitán.

La selección de Argentina iniciará una nueva etapa sin Lionel Messi con dos partidos amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, previstos para el 13 y el 17 de noviembre, respectivamente. Los encuentros van a servir para probar alternativas en el equipo dirigido por Lionel Scaloni tras la despedida del principal referente de la Albiceleste.

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El primer compromiso será ante Uruguay, el 13 de noviembre, en Buenos Aires. Pese a que el estadio aún no está confirmado, medios argentinos apuntan a La Bombonera como posible sede. Cuatro días después, Argentina se enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

La convocatoria es el primer desafío internacional de la selección argentina luego del último partido de Messi con la camiseta nacional, jugado el 6 de octubre frente a Benín. En esa despedida, el equipo ganó 3-0 en el estadio Monumental, en una jornada que reunió a miles de aficionados para homenajear al excapitán.

Los amistosos de igual manera responden a una petición del entrenador, quien planteó la necesidad de enfrentarse a selecciones de un nivel más competitivo. Los últimos partidos de Argentina fueron ante Benín y Burkina Faso, adversarios que generaron cuestionamientos sobre el grado de exigencia de la preparación.

El duelo frente a Uruguay va a tener un atractivo especial por la histórica rivalidad entre los dos países y porque dejará observar cómo se reorganiza Argentina sin su principal figura.

La selección cuenta con jugadores como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, llamados a asumir más protagonismo en el nuevo ciclo.

La renovación además abre interrogantes acerca del liderazgo del vestuario y la capitanía.

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Scaloni tendrá que consolidar una estructura competitiva con vistas a los siguientes compromisos internacionales, incluyendo la preparación para la Copa América de 2028 y el camino hacia el Mundial de 2030.

Los encuentros de noviembre van a ser, por tanto, una primera prueba para medir el funcionamiento de la Albiceleste sin Lionel Messi y determinar qué futbolistas empiezan a ocupar un lugar central en la selección subcampeona del mundo.

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