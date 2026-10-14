¿Por qué falló la renovación de la gramilla de El Campín y qué pasará con el calendario del fútbol colombiano?

La renovación del césped del estadio Nemesio Camacho El Campín, el principal escenario de fútbol de Bogotá, capital de Colombia , finalizó en una crisis que provocó la suspensión de un partido de la liga nacional y puso bajo revisión la gestión de la empresa concesionaria Sencia.

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El encuentro entre Millonarios y Once Caldas, previsto para el martes 13 de octubre, fue cancelado poco antes del inicio por las malas condiciones del terreno de juego. La gramilla instalada hace poco tiempo se desprendía del suelo, lo que comprometía la estabilidad de los futbolistas y hacía inviable jugar el compromiso con garantías de seguridad.

La situación también obligó a aplazar el encuentro entre Independiente Santa Fe y Jaguares de Córdoba, que estaba programado para este jueves 15 de octubre a las 8:05 pm La decisión se tomó después de una inspección conjunta de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y las autoridades deportivas, que concluyeron que la cancha aún no ofrece condiciones adecuadas para disputar el partido con.

El problema se generó después de los conciertos de la banda surcoreana BTS, celebrados el 2 y 3 de octubre en el estadio. Luego de los eventos, el césped sufrió daños y se puso en marcha un procedimiento para que se reemplacen las zonas afectadas por medio de grandes rollos de vegetación trasladados desde el parque La Florida, en Bogotá.

El procedimiento, conocido como big rolls, consiste en transportar e instalar grandes segmentos de césped con sus raíces para renovar de forma rápida una superficie deportiva. Es una técnica utilizada en escenarios internacionales, pero requiere una planificación adecuada y tiempo suficiente para que la vegetación se integre al terreno.

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La gramilla no se adhirió correctamente al suelo cuando se trató de usar la cancha para el partido.

La crisis igualmente abrió una disputa entre la administración del estadio y los responsables del fútbol profesional colombiano. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), cuestionó la gestión de Sencia y denunció que la programación de conciertos se encuentra perjudicando las condiciones necesarias para disputar los partidos.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad que se encarga de supervisar el cumplimiento del contrato, anunció que revisará posibles incumplimientos de Sencia. El contrato contempla descuentos por indicadores de calidad, multas y una cláusula penal, según informó el organismo.

Además, las autoridades pidieron revisar la programación de próximos conciertos para priorizar la recuperación de la cancha y la seguridad de los jugadores . El director del IDRD estimó que el césped podría requerir entre cinco y diez días para recuperar las condiciones requeridas para el fútbol profesional.

La situación afecta la programación de Millonarios e Independiente Santa Fe, los dos clubes que utilizan habitualmente El Campín como local. La recuperación del terreno y las decisiones de las autoridades serán determinantes para establecer cuándo van a poder volver a jugar en el estadio.