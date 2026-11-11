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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Manchester United

Manchester United prepara la salida de Michael Carrick y Mauricio Pochettino estaría muy cerca de llegar al club

noviembre 11, 2026
Por: David Lozano
Plantel del Manchester United | Foto: EFE
Plantel del Manchester United | Foto: EFE
El club inglés tendría encaminada la llegada del entrenador argentino, quien actualmente dirige a la selección de Estados Unidos.

Manchester United estaría cada vez más cerca de tomar una decisión sobre el futuro de Michael Carrick, quien atraviesa un complicado momento deportivo al frente del equipo. De acuerdo con información revelada por el periodista Fabrizio Romano, la directiva del conjunto inglés prepara una última reunión interna para avanzar con el plan de despedir al entrenador y concretar la llegada de Mauricio Pochettino.

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A través de su cuenta de X, el reconocido periodista aseguró que Manchester United se encuentra trabajando para ejecutar la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares que tiene el técnico argentino en su contrato con la selección de Estados Unidos. Además, señaló que el club también adelanta conversaciones con el entorno del entrenador para definir las condiciones contractuales.

La información coincide con reportes de otros medios deportivos internacionales, que apuntan a un acuerdo verbal inicial entre Pochettino y el equipo de Old Trafford para asumir la dirección técnica en caso de que se concrete la salida de Carrick.

La situación del actual entrenador se complicó después de un comienzo de temporada para el olvido. Manchester United ocupa la zona de descenso de la Premier League, luego de conseguir apenas una victoria en sus primeros diez partidos del campeonato. El empate 4-4 frente al Aston Villa, en su más reciente presentación, tampoco habría sido suficiente para despejar las dudas de los directivos.

Según los reportes conocidos este 11 de noviembre, el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox se reunieron con el copropietario Jim Ratcliffe en Mónaco para evaluar el panorama deportivo y definir los próximos pasos de la institución.

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Por su parte, Pochettino tiene contrato con la selección estadounidense hasta 2030, después de extender su vínculo con la federación. El argentino llegó al combinado norteamericano en 2024 y lo dirigió durante el Mundial de 2026, en el que alcanzó los octavos de final.

El entrenador de 54 años cuenta con experiencia en el fútbol inglés, pues dirigió al Southampton, Tottenham y Chelsea. Su etapa más destacada fue con el conjunto londinense, al que llevó hasta la final de la Champions League de 2019.

Aunque todavía falta que Manchester United formalice la salida de Carrick y resuelva los trámites correspondientes con la federación estadounidense, Pochettino aparece como el principal candidato para asumir el proyecto deportivo en Old Trafford.

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