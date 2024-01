Así quedó el listado histórico de más ganadores del premio The Best de la FIFA tras el triunfo de Messi

El futbolista argentino Lionel Messi sumó un nuevo galardón a su infinito palmarés al ganar el lunes en Londres el trofeo de mejor jugador del mundo de 2023 en los premios The Best de la FIFA.

Messi, que no acudió a la gala, logró imponerse a los otros nominados de la noche en la categoría masculina: el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé.

Messi y Haaland quedaron empatados a puntos en la votación, pero la balanza se inclinó a favor del argentino, al haber sido elegido como primera opción por más capitanes de selecciones nacionales, según las reglas de la FIFA.

El argentino, que suma sus tres premios The Best a ocho Balones de Oro, se hizo de esta manera con el galardón a pesar de que el Mundial de Qatar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.

El triunfo deja a Messi no solo con otro trofeo personal para su colección, sino que, además, lo ubica como el máximo ganador del premio The Best desde su creación en 2016.

El argentino se adjudicó el tercer galardón The Best de su carrera con lo que desempató en la primera posición del listado de máximos ganadores con el portugués Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski que ganaron, en dos oportunidades, en el pasado.

Por el lado de las mujeres, cabe resaltar, la ganadora del 2023 fue la española Aitana Bonmatí, mejor jugadora del Mundial femenino.

"Cuando hace dos semanas se terminó el año 2023 sentí un poco de nostalgia. Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Empezar así 2024 es un orgullo y se lo debo a los equipos a los que he pertenecido, Barcelona y selección española", dijo Aitana Bonmatí.

La española superó a la colombiana Linda Caicedo quien se ubicó en la segunda posición de la votación.

Estos han sido los ganadores del Premio The Best en su categoría masculina

Lionel Messi: tres veces (2019, 2022 y 2023)

Cristiano Ronaldo: dos veces (2016 y 2017)

Robert Lewandowski: dos veces (2020 y 2021)

Luka Modric: una vez (2018)