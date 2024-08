Atletas de Corea del Norte y Corea del Sur se tomaron una foto en el podio de los JJOO París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 se han encargado de crear varios momentos que se han hecho virales y que pasarán a la historia por ser tan memorables, uno de ellos, es la fotografía que se tomaron los atletas de Corea del Norte y Corea del Sur en el podio a pedido del deportista chino que también ganó una medalla.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

En un video que circula por redes sociales, se puede ver el momento en el que los 6 deportistas se toman una selfie, a pedido de uno de los atletas chinos, para conmemorar que todos acabaron subiendo al podio en París.

Lo impactante de las imágenes es que pese a que sus gobernantes sostienen una gran confrontación política, los deportistas decidieron hacer caso omiso a eso y celebrar su triunfo con una foto que va a quedar para la historia.

La medalla de oro se la llevaron los deportistas chinos Chuqin Wang y Yingsha Sun, los atletas norcoreanos Jong Sik Jong y Kum Yong Kim se quedaron con la plata y los representantes de Corea del Sur, Lim Jong-hoon y Shin Yu-bin, lograron la medalla de bronce.

Muchos usuarios han comentado sobre este asunto, asegurando que el deporte es un medio para unir a las personas sin importar el qué.

“El deporte hace lo que la política no, unir a los pueblos a pesar de sus diferencias”, “Es lindo ver solidaridad de este tipo”, “Eso se llama espíritu deportivo”, “Qué gran gesto”, “Una foto épica” y “El deporte une a las personas”, son algunos de los comentarios.

VEA TAMBIÉN Campeona de Nigeria de 100 metros explotó por no poder participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 o

Mientras tanto, otros usuarios se preocupan por las represalias que podrían llegar a tener los deportistas norcoreanos una vez lleguen a su país.

“Si ejecutaron a unas personas por escuchar K-Pop, no me imagino lo que les van a hacer a estos pobres atletas”, “Las represalias no van a ser buenas”, “Esperemos no les digan nada en Corea del Norte”, “Lamentablemente, puede haber sido una de sus últimas fotos”, “Quien sabe si llegando de vuelta a Corea del Norte les llegan a hacer algo” y “No sé si a Kim le va a gustar mucho esto”, comentan otros internautas.

No es la primera vez que las dos coreas se relacionan en un evento de esta magnitud pese a sus disputas políticas, ya que en los Juegos Olímpicos de 2018, ambos países desfilaron como uno solo durante la ceremonia de inauguración.

xxxx