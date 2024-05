Beisbolista venezolano sufrió una espeluznante lesión luego de que su rival le bateara el brazo

El beisbolista venezolano Willson Contreras vive una dramática situación luego de que su rival le bateara el brazo por error y le ocasionara una espeluznante lesión, dejándolo fuera durante seis semanas.

En la noche del martes, el receptor de los St. Louis Cardinals se enfrentó a los New York Mets, partido en el que su rival, Julio Daniel Martínez, cuando en el plato de la segunda entrada le dio con su swing en el antebrazo.

Tras recibir el golpe, Contreras cayó al suelo, con evidente dolor, y luego se levantó para poder ser examinado por os trainers de St. Louise.

Lo ocurrido no solo ha dejado la imagen de dolor del venezolano, sino que también le significó unas seis semanas fuera del campo debido a la cirugía a la que tendrá que ser sometido.

El tres veces All-Star expresó su preocupación y dolor ante la situación que lo llevó a sentir molestia.

“Así que ahora mismo me duele bastante, pero estoy muy molesto por ausentarme. Este es el mayor dolor que he pasado, sin duda. Supe de inmediato que estaba en una mala situación y luego, cuando me senté en el suelo, me entumecí. Sabía que algo no estaba bien”, señaló.

Martínez, por su parte, aseguró que cuando su bate golpeó el antebrazo de su rival: “Le pegué a la carne. Sentí como si hubiera golpeado la carne”.

El beisbolista de los New York Mets expresó que: “no lo golpeé como un guante en el que simplemente apuntas hacia el receptor, fue simplemente sólido. Pensé, amigo, le di bien. Me sentí terrible”.

El manager de los Cardinals, Oliver Mármol, aseguró que la perdida de Contreras va a ser difícil debido a su espíritu competitivo y la energía que trae a equipo.

“Es un competidor extremo. Aporta mucho al club en cuanto a rendimiento, pero también con su naturaleza competitiva, por lo que verlo caer es difícil. Lo siento por él, realmente lo siento. Estaba haciendo un año realmente bueno y ayudándonos de muchas maneras, así que es un año difícil”, comentó.

Sin embargo, Contreras acotó que no culpa su rival por lo sucedido, ya que “él estaba haciendo lo suyo. Las cosas sucedes por una razón”.