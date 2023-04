Colombiano fue escogido en el Draft de la NFL y celebró con homenaje a su país

El jueves se abrió una nueva edición del Draft de la liga de fútbol americano (NFL), que se desarrollará a lo largo de tres días en Kansas City (Misuri).

Miles de fanáticos del deportes estadounidense se reúnen para analizar y celebrar las decisiones de sus equipos de cara a la próxima temporada.

El Draft de la NFL, oficialmente llamado Reunión Anual de Selección de Jugadores de la NFL, fue creado para que los equipos escojan a la promesas universitarias con mejor proyección en el deporte.

En la primera jornada de la edición 2023 se conoció una historia que sorprendió al público latino que sigue al fútbol americano.

Por segunda vez en toda la historia de la liga un colombiano formará parte de las filas de un equipo profesional. Se trata de Christian González , de padres colombianos, que fue elegido en el número 17 en el Draft.

González, que salió de Oregon, formará parte de los emblemáticos New England Patriots, exequipo del legendario Tom Brady.

Con tan solo 20 años, González será dirigido por Bill Belichick, el entrenador que posee el récord de anillos de campeón de la liga, con seis.

"Esto significa todo. Estoy muy emocionado por esta oportunidad y estoy deseando ir allá y empezar a trabajar", afirmó González, a quien muchos analistas consideran el mejor esquinero de esta clase.

Al oír su nombre, González subió al escenario luciendo un traje completamente blanco, sin embargo, escondía una sorpresa que dejó perplejos a los fanáticos: se desabrochó su chaqueta y reveló que en su interior llevaba colores de la bandera de Colombia impresos.

"Es (la bandera) colombiana. Significa todo. Me la he puesto por toda la gente de Colombia. Me encanta que puedan admirarme", explicó a la prensa.

Aunque González nació y se crió en el estado de Texas, su padre es oriundo de Cali, además, jugó en el equipo de basquet de la Universidad de Texas en El Paso pero no logró ser elegido en el Draft de la NBA.