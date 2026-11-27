Juan Pablo Ángel, uno de los delanteros más emblemáticos en la historia del fútbol colombiano, se convirtió en tendencia en redes sociales después de que una cuenta en X publicara un video donde aparece bailando junto a su hijo.

La cuenta hizo mofa del baile de Juan Pablo y acompañó la publicación de un irónico comentario.

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"Juan Pablo Ángel pasó de ser uno de los delanteros históricos del fútbol colombiano a esto", escribió a modo de burla y con un irrespeto que provocó una ola de apoyo a favor del otrora ‘killer’ del área.

La publicación, que acumuló miles de visualizaciones, pretendía generar polémica sobre el exjugador.

Sin embargo, el efecto fue completamente contrario. Decenas de usuarios salieron en defensa del histórico atacante cafetero, y criticaron duramente la intención de burla en la publicación.

"Pasó a ser un excelente padre. Que acepta su hijo tal y como es", respondió un usuario en uno de los comentarios más apoyados.

Por su parte, una aficionada fue aún más contundente y respondió de manera directa a la burla. "Pasó a ser un padre presente, amoroso, millonario, con estilo y respetado. Todo ok don Juan Pablo”, indicó.

Los seguidores del exdelantero del Aston Villa, River Plate y la Selección Colombia no dudaron en señalar que compartir momentos de alegría con su hijo debería ser motivo de admiración, no de burla.

"Está bailando con su hijo loco, se divierte el goleador, tan amargo vas a ser", expresó otro usuario que resumió el sentimiento generalizado de rechazo hacia la publicación original.

Juan Pablo Ángel, quien brilló en la década de los 2000 tanto en Europa como en Sudamérica, es recordado por su elegancia dentro de la cancha y su profesionalismo. Con nueve goles en 33 partidos con la camiseta tricolor, el antioqueño dejó una huella imborrable en el fútbol colombiano.