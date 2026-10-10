Vicent Kompany, contundente sobre los dos golazos anulados de Luis Díaz en el empate del Bayern Múnich

Pese a que el Bayern Múnich se quedó con un punto tras su empate 2-2 ante el Augsburgo en la quinta jornada de la Bundesliga, la suerte no estuvo del lado del colombiano Luis Díaz.

Dos oportunidades tuvo el guajiro para ayudar al conjunto bávaro a adelantarse en el marcador; sin embargo, ambas ocasiones fueron invalidadas por estar fuera de lugar.

El primero se dio en el minuto 50, cuando con una tijera espectacular, Díaz encajó el balón al fondo de la malla rival. Pero su golazo tuvo que ser anulado por el fuera de lugar previo de su compañero Stanišić.

El segundo se dio en el minuto 75 y nuevamente el guajiro tuvo que ahogar su grito de gol luego de que el árbitro del encuentro marcara fuera de lugar previo de Alphonso Davies.

VEA TAMBIÉN Inesperado giro: la Federación Portuguesa de Fútbol abre expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo o

Durante la rueda de prensa postpartido, Vicent Kompany fue consultado sobre los dos goles anulados de Díaz y sus palabras le dan la vuelta a la Bundesliga.

De manera contundente, el entrenador belga señaló que "sí, fuera de juego es fuera de juego". No hace falta complicar las cosas más de lo que ya son".

Pero añadió que en su momento "no tuve la sensación de que todo estuviera conectado, pero si recibo un gol en esa fase, supongo que también me habría quejado en el campo".

"Fue uno de esos días en los que todo se decidió por milímetros o detalles, y nosotros mismos tuvimos la culpa en algunas situaciones. Al final, es importante, como dijimos, que fue un bonito partido para los espectadores", acotó.

Sin embargo, esto continúa aumentando el mal momento que estaría pasando el colombiano en el Bayern al llevar un mes y 12 días sin anotar gol.

La última vez que anotó un gol fue el pasado 28 de agosto de 2026 en la goleada de los bávaros 5-1 ante el Stuttgart.