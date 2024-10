DT de equipo histórico que juega Champions League perdió el control en el camerino con manotazo a botella incluido

Los ambientes que se viven en los camerinos durante los partidos de fútbol son de máxima intensidad. Así quedó evidenciado en un video conocido en las últimas horas, en el que se ve a un famoso entrenador, de un histórico equipo europeo, perdiendo el control por la actuación de sus dirigidos en el campo de juego.

El video generó consternación entre los aficionados, que no dudaron en recriminar la actuación del entrenador.

Se trata del director técnico español Luis Enrique, de quien se conoció un video donde se le ve visiblemente molesto por el partido que hacen sus jugadores del París Saint-Germain en Champions League.

"Nos presionan seis jugadores, no 16, eh. ¿Y no somos capaces de llevar el balón a los delanteros?", se escucha decir a Luis Enrique en el medio tiempo del juego ante Real Sociedad, por los octavos de final de la Champions League 2023-2024.

"Si tengo que quedar eliminado de la Champions, ¡va a ser jugando fútbol!”, grita el entrenador catalán.

Segundos después se acerca a una mesa ancha que había en el medio y manoteó unas botellas plásticas que se encontraban allí. Los jugadores quedaron estupefactos al ver la reacción de su entrenador. Luego, remueve todas las fichas de su tablero y comienza a explicar la estrategia para los segundos 45 minutos.

Las imágenes fueron publicadas por la plataforma Movistar +, que se encuentra emitiendo un documental sobre el trabajo de Luis Enrique como entrenador.

Como era de esperarse, las reacciones del entrenador español desataron una ola de críticas de los internautas.

VEA TAMBIÉN Así se vio la dura lesión de portero de La Vinotinto que comparan con la que sufrió Ter Stegen y por la que se perderá las Eliminatorias o

“Ese tipo no vale para técnico, así no es la manera deberían ver a Ancelotti”; “Alguien considera a Luis Enrique buen técnico”; “Luis Enrique me habla así y me retiro”; “Si yo tengo de DT a Luis enrique no le haría caso la verdad”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.