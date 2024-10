El emocionante debut de LeBron y Bronny James como el primer dúo padre e hijo en compartir cancha en un partido oficial en la historia de la NBA

Una noche totalmente soñada y fuera de serie se vivió en las últimas horas en la NBA, luego de que LeBron James y su hijo Bronny hicieran historia y se convirtieran en el primer dúo padre e hijo en compartir cancha en un partido oficial en la liga más importante de basquetbol en el mundo.

Ambos, usando el mítico uniforme amarillo de Los Angeles Lakers, ingresaron a la cancha para deslumbrar a los asistentes del encuentro en el que terminaron derrotando a los Minnesota Timberwolves 110-103 en el estreno de la temporada 2024/25.

LeBron comenzó el encuentro siendo titular, mientras que Bronny estuvo en el banquillo al inicio del partido, pero tras algunos minutos ingresaron juntos al campo de juego en el Crypton.com Arena.

Ante los miles de fanáticos que estaban esperando ver en acción a padre e hijo, LeBron le dio un importante consejo al joven deportista diciéndole: “¿Estás listo? Ves la intensidad, ¿verdad? Simplemente juega tranquilo”.

El estadio, con entradas agotadas, estalló en aplausos cuando Bronny, de 20 años, ingresó al juego al mismo tiempo que LeBron, quien volvió a la cancha con cuatro minutos restantes para finalizar la primera mitad.

El primer momento de Bronny, quien como muchos jugadores de primer año no se espera que tenga mucho tiempo en cancha esta temporada, llegó cuando logró un rebote durante sus tres minutos de juego.

Mientras que ‘The King James’, como era de esperarse, demostró su jerarquía dentro de la cancha y aportó 16 puntos en la victoria de los Lakers por 110-103.

Tras el partido, LeBron declaró: "Siempre ha sido la familia por encima de todo. Perdí mucho tiempo por esta liga, así que poder tener este momento en el que sigo trabajando y puedo trabajar junto a mi hijo es uno de los mayores regalos que he recibido y voy a aprovecharlo al máximo".

Esto ha sido totalmente histórico, ya que ninguna pareja de padre e hijo había jugado antes durante la misma temporada en la NBA, y menos en el mismo equipo. El dúo ya había aparecido junto en un partido de pretemporada a principios de este mes.

LeBron, quien tiene 39 años, ha mencionado durante mucho tiempo que uno de sus últimos objetivos en el baloncesto era jugar con su hijo Bronny, un escolta que fue seleccionado en el puesto número 55 del Draft de la NBA en junio después de una temporada en la Universidad del Sur de California.

LeBron es el máximo anotador de todos los tiempos en la NBA, con cuatro campeonatos y tres medallas de oro olímpicas, y se encuentra en su 22da temporada en la liga, sin haber anunciado aún su retiro definitivo.

Por otro lado, Bronny intenta hacerse un nombre propio en la liga en la que creció, con un padre que también jugó para los Cleveland Cavaliers y el Miami Heat.

"Ir a la mesa de anotadores e ingresar por primera vez fue un momento locamente inolvidable", comentó Bronny. "Estoy inmensamente agradecido por todo. Me dieron una oportunidad increíble de entrar en esta liga, mejorar cada día y aprender todos los días".

LeBron subrayó que le recuerda a su hijo la fortuna que tienen al jugar en la NBA. "No se promete todos los días que puedas jugar en esta hermosa liga", dijo.

“Solo somos 450 y debes entender que no se te da, tienes que ganarte cada momento. Creo que él lo sabe y espera ansioso el proceso de mejorar cada día para llegar a ser el jugador que quiere ser. Estoy muy orgulloso de él. Es mi razón de ser, sin duda”, añadió.

Pese a que están haciendo historia, hace unas semanas el jugador de los Lakers reveló que le impuso una condición a Bronny para que el sueño de jugar juntos sea lo mejor para ambos y para el equipo.

El basquetbolista, de 39 años, le impuso la condición a su hijo de que mientras jueguen juntos en cualquier cancha de la NBA y dentro de las instalaciones del equipo tiene prohibido llamarlo “papá”.

Según reveló LeBron durante un evento de uno de sus patrocinadores: “Ya definimos eso. Él no me puede llamar ‘papá’ dentro de las instalaciones. Una vez que salimos del entrenamiento puede volver a ser ‘papá’, en el camino de regreso, en casa, puedo ser ‘papá’”.

Por lo que el joven deportista podrá llamar a su padre de muchas maneras, como ‘Bron’ o GOAT, (que significa el mejor de todos los tiempos en inglés), de todo menos papá.

“Me puede llamar 2-3, me puede llamar Bron. O ya sabes, GOAT si así lo desea. Es fácil para mí porque todo el tiempo le he dicho Bronny, no es como que le dijera ‘hijo’. No podemos ir corriendo por la pista y que me diga ‘Papá, pásame el balón”, añadió el medallista olímpico.