Él es "Lumumba Vea", el aficionado de República Democrática del Congo que causa furor en redes sociales tras comportarse como una estatua humana

Sin moverse durante los 90 minutos que juega su equipo, eso es lo que ha llamado la atención de todos en el mundo tras la aparición de "Lumumba Vea", un seguidor de República del Congo que causa furor en redes sociales.

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El hincha del conjunto africano ha logrado sobresalir desde el inicio del torneo por su comportamiento "inusual" durante los partidos que ha disputado el Congo contra Portugal y Colombia recientemente.

Parado con un traje de colores usualmente llamativos, totalmente quieto durante todo el tiempo que dura el partido, al punto de que parece una estatua; es como se puede describir la caracterización que hace este hincha.

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Con su mano derecha levantada, el hincha al que han apodado como "Lumumba Vea" se ha ganado el respeto de sus compatriotas y la admiración de los hinchas de las selecciones rivales.

Pero todo su comportamiento tiene una razón y es hacerle un homenaje a Patrice Lumumba, una de las figuras más importantes en la historia y política de la República Democrática del Congo.

Michel Kuka Mboladinga, es el verdadero nombre de este hincha al que incluso los jugadores han usado como un símbolo de confianza durante los encuentros.

Su pose, los colores que usa y su aspecto físico son toda una manera de hacerle un homenaje al primer ministro congoleño tras la independencia de la ocupación de Bélgica en 1960. Patrice Lumumba es considerado como un símbolo de libertar, dignidad, lucha y soberanía por los millones de ciudadanos del país africano.

Tras su muerte en 1961, su legado sigue vigente y hoy en día es llevado a cada rincón del mundo gracias al hincha congoleño que decidió cautivar a todos en este Mundial. Sin embargo, esto no es nuevo porque fue en 2013 cuando Michel Kuka Mboladinga empezó con este homenaje.

Su rutina de estatua humana en los estadios ahora es una tradición que suele acompañar al conjunto africano en cada participación futbolística que tiene desde entonces, convirtiéndose también en un símbolo de confianza para el plantel, quienes lo suelen buscar entre la multitud en cada partido.

Este hincha fue consultado sobre el significado que tiene su rutina para la selección nacional, a lo que explicó que "Lumumba Vea es el incansable seguidor de los Leopardos" y que es "un ícono para todos los congoleños. Representa el orgullo y la dignidad nacional. Se ha convertido en la personificación alegre e incansable del orgullo congoleño".

El congoleño, de 49 años, se ha vuelto tan viral que incluso algunos hinchas de otras selecciones lo han esperado tras el final de los partidos para pedirle fotos y autógrafos.

Es tan importante para la afición del Congo que en sus redes envía siempre mensajes de esperanza y ánimo para el conjunto nacional y su hinchada, tal y como lo hizo tras la derrota ante Colombia.

En su cuenta de Instagram publicó una fotografía suya parado en medio de la tribuna luciendo un traje con saco y corbata roja, camisa amarilla y pantalón azul, y su mano derecha levantada.

Junto a la foto escribió: "Hemos perdido la batalla, pero la guerra continúa. Somos soldados

No nos vamos a rendir sin intentarlo hasta el final".

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"Bravo a todo el equipo Leopardo por este partido que estuvo tan comprometido físicamente como técnicamente. Pelearon como verdaderos leopardos", añadió.

Y aplaudió a la hinchada congoleña diciendo: "Bravo por la población congoleña 🇨🇩 que ha trabajado duro para demostrar lo mucho que aman a este hermoso país".

Finalmente habló sobre la 'Tricolor' y su su hinchada expresando: "Bravo por los colombianos que lucharon para derrotarnos. Ellos son conscientes de que no fue fácil derribarnos".

"Gracias a todos los pueblos del mundo que nos han apoyado desinteresadamente, que nos han acompañado desde el principio, y siguen haciéndolo hasta el día de hoy", concluyó.