NTN24
Miércoles, 24 de junio de 2026
Miércoles, 24 de junio de 2026
Daniel Muñoz

"Aquí la figura se llama Colombia": Daniel Muñoz destacó la unión de la selección tras el triunfo sobre República Democrática del Congo

junio 24, 2026
Por: Diana Pérez
Daniel Muñoz | Foto: EFE
Daniel Muñoz | Foto: EFE
Colombia cerrará la primera fase del Mundial enfrentando a Portugal, equipo que viene de ganarle a Uzbekistán, por la disputa del primer lugar del grupo.

El colombiano Daniel Muñoz fue el encargado de que la 'Tricolor' viviera una noche de celebración tras anotar el tanto que les dio la clasificación a los dieciseisavos del Mundial de 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

Tras enfrentarse a una difícil República del Congo en una noche en la que parecía que los colombianos no iban a poder superar las asombrosas atajadas de Lionel Mpasi, la estrella del encuentro para los cafeteros terminó siendo: Daniel Muñoz.

El lateral derecho del Crystal Palace lo volvió a hacer y anotó el único tanto del partido dándole el pase a su equipo a la siguiente fase del torneo. Pero lejos de creerse la figura de la noche, Muñoz afirma que todo el plantel es la figura indiscutida que consiguió uno de los objetivos que tienen los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Tras el final del partido, el jugador fue interrogado sobre su papel y el gol que anotó. Muñoz respondió que: "el esfuerzo de todo el equipo, eso hay que valorarlo. Acá nada es fácil, nadie le está regalando nada a nadie".

Y sobre el juego que demostró el conjunto cafetero dijo: "desde el primer momento salimos a comernos la cancha. Tuvimos infinidad de opciones, pero al final el fútbol es esto, tenés diez opciones tenés que marcar una, resguardarte y que no te hagan gol; y al final yo creo que era muy merecido quedarnos con los 3 puntos".

o

Muñoz explicó que la táctica de estar presionando y todo el tiempo buscando el gol era una manera de saber que "ante la pérdida sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos. Teníamos que ir y comernos la presa, creo que fue así, desde el buen sentido de la palabra. Siempre intensos, agresivos, pero siempre con honestidad y rectitud, y al final se vio reflejado, nos quedamos con los 3 puntos".

Y puntualizó que aunque él haya sido el autor del gol: "esto es de todos, acá no porque yo haga el gol soy la figura; no, acá la figura somos todos. Los 3 puntos los logramos fue Colombia, toda esta gente, esto es de todos; y al final esto es una familia y aquí la figura se llama Colombia".

Además, no se dejó intimidar a la hora de hablar sobre su próximo rival, la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Para el jugador enfrentarse al conjunto 'luso' se debe de hacer con "las mismas ganas" y "con más hambre". "Llevamos dos escalones de 8 y vamos paso a paso. Ahora pasar página y pensar en lo que es Portugal", concluyó.

Daniel Muñoz ha tenido un buen inicio en el Mundial de 2026, ya que fue el responsable de anotar el primer tanto de Colombia en el torneo en la goleada 3-1 ante Uzbekistán y ahora el gol que pone a la 'Tricolor' a soñar con avanzar cada vez más en este torneo.

Colombia cerrará su paso por la fase de grupos en el Mundial al enfrentar a Portugal, equipo que viene de ganar contra Uzbekistán, pero que se vio entorpecido tras empatar en su debut con República del Congo, lo que lo llevó a quedar segundo en el Grupo K del que los cafeteros son líderes con 6 puntos.

Temas relacionados:

Daniel Muñoz

Selección Colombia

Mundial 2026

República Democrática del Congo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Equipo jurídico de Abelardo De la Espriella habría hallado 85 mil ‘votos fusil’ en las elecciones: Estas serían las modalidades de represión

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Terminó el asunto, en Colombia no hay demora": exfiscal Francisco Barbosa anticipa que el CNE reconocerá pronto a Abelardo de la Espriella como presidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Todavía hay presos políticos esperando volver a casa": familiares de prisioneros del régimen venezolano en medio de vigilia frente a Embajada de EE. UU. en Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fue una victoria muy luchada": senadora Ashley Moody habla de lo que sería el futuro de la relación de Colombia con EE. UU. tras triunfo de Abelardo de la Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Iván Cepeda y Gustavo Petro
Elecciones en Colombia

Advierten a Petro y Cepeda desde EE. UU.: habrá sanciones si no aceptan resultados de las elecciones

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen Castrista

"Estoy totalmente seguro que no llegan a 2027": José Daniel Ferrer sobre caída del régimen castrista en Cuba

Iván Cepeda/ Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Francisco Santos. (EFE)
Francisco Santos

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"De la Espriella logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia": Néstor Humberto Martínez sobre derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

Más de Deportes

Ver más
Fútbol

No fue Brasil, tampoco Argentina: así fue la espectacular postal que dejó la despedida de selección suramericana rumbo al Mundial

Selección de Alemania / FOTO: EFE
Mundial 2026

Primera goleada del Mundial: Alemania no tuvo piedad de Curazao y arrancó con pie derecho su participación en la copa

Selección de Inglaterra entrenando / FOTO: EFE
Mundial 2026

Robaron a la selección de Inglaterra en Estados Unidos a tan solo días de su debut en el Mundial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Roberto Sánchez - Keiko Fujimori - AFP
Keiko Fujimori

Anticipan que el resultado final del balotaje presidencial en Perú podría tardar dos semanas o incluso más

Fútbol

No fue Brasil, tampoco Argentina: así fue la espectacular postal que dejó la despedida de selección suramericana rumbo al Mundial

Selección de Alemania / FOTO: EFE
Mundial 2026

Primera goleada del Mundial: Alemania no tuvo piedad de Curazao y arrancó con pie derecho su participación en la copa

Selección de Inglaterra entrenando / FOTO: EFE
Mundial 2026

Robaron a la selección de Inglaterra en Estados Unidos a tan solo días de su debut en el Mundial

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel / Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Benjamín Netanyahu

En medio de diferencias con Donald Trump, Benjamín Netanyahu pide preservar la "relación vital" de Israel con EE. UU.

Capitán Juan Luis Gutiérrez detenido por el régimen de Venezuela - Foto Captura / Canva
Presos políticos en Venezuela

"Se cosieron la boca como medida de presión": esposa de capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Jugadores de la Selección de Irán (AFP)
Irán

Irán cargó contra EE. UU. por el "mal trato" a su selección en el Mundial: "Quienes no son capaces de aplicar las reglas de la FIFA no deberían albergar torneos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre