"Aquí la figura se llama Colombia": Daniel Muñoz destacó la unión de la selección tras el triunfo sobre República Democrática del Congo

El colombiano Daniel Muñoz fue el encargado de que la 'Tricolor' viviera una noche de celebración tras anotar el tanto que les dio la clasificación a los dieciseisavos del Mundial de 2026.

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Tras enfrentarse a una difícil República del Congo en una noche en la que parecía que los colombianos no iban a poder superar las asombrosas atajadas de Lionel Mpasi, la estrella del encuentro para los cafeteros terminó siendo: Daniel Muñoz.

El lateral derecho del Crystal Palace lo volvió a hacer y anotó el único tanto del partido dándole el pase a su equipo a la siguiente fase del torneo. Pero lejos de creerse la figura de la noche, Muñoz afirma que todo el plantel es la figura indiscutida que consiguió uno de los objetivos que tienen los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Tras el final del partido, el jugador fue interrogado sobre su papel y el gol que anotó. Muñoz respondió que: "el esfuerzo de todo el equipo, eso hay que valorarlo. Acá nada es fácil, nadie le está regalando nada a nadie".

Y sobre el juego que demostró el conjunto cafetero dijo: "desde el primer momento salimos a comernos la cancha. Tuvimos infinidad de opciones, pero al final el fútbol es esto, tenés diez opciones tenés que marcar una, resguardarte y que no te hagan gol; y al final yo creo que era muy merecido quedarnos con los 3 puntos".

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Muñoz explicó que la táctica de estar presionando y todo el tiempo buscando el gol era una manera de saber que "ante la pérdida sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos. Teníamos que ir y comernos la presa, creo que fue así, desde el buen sentido de la palabra. Siempre intensos, agresivos, pero siempre con honestidad y rectitud, y al final se vio reflejado, nos quedamos con los 3 puntos".

Y puntualizó que aunque él haya sido el autor del gol: "esto es de todos, acá no porque yo haga el gol soy la figura; no, acá la figura somos todos. Los 3 puntos los logramos fue Colombia, toda esta gente, esto es de todos; y al final esto es una familia y aquí la figura se llama Colombia".

Además, no se dejó intimidar a la hora de hablar sobre su próximo rival, la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Para el jugador enfrentarse al conjunto 'luso' se debe de hacer con "las mismas ganas" y "con más hambre". "Llevamos dos escalones de 8 y vamos paso a paso. Ahora pasar página y pensar en lo que es Portugal", concluyó.

Daniel Muñoz ha tenido un buen inicio en el Mundial de 2026, ya que fue el responsable de anotar el primer tanto de Colombia en el torneo en la goleada 3-1 ante Uzbekistán y ahora el gol que pone a la 'Tricolor' a soñar con avanzar cada vez más en este torneo.

Colombia cerrará su paso por la fase de grupos en el Mundial al enfrentar a Portugal, equipo que viene de ganar contra Uzbekistán, pero que se vio entorpecido tras empatar en su debut con República del Congo, lo que lo llevó a quedar segundo en el Grupo K del que los cafeteros son líderes con 6 puntos.