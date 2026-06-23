¡Gloria inmarcesible! Colombia vence a República Democrática del Congo y se clasifica para dieciseisavos del Mundial a falta del partido contra Portugal

La selección Colombia venció este martes a la República Democrática del Congo en un vibrante partido con el que cautivó a los aficionados desde el inicio de la segunda jornada del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

TE PUEDE INTERESAR

El marcador terminó 1 a 0 a favor del combinado cafetero, que con la victoria logró terminar primero del grupo y clasificarse para dieciseisavos de final de la máxima cita deportiva aun con un partido pendiente contra la selección de Portugal.

VEA TAMBIÉN Daniel Muñoz abre el marcador contra República Democrática del Congo y suma su segundo gol en el Mundial o

Los colombianos lograron abrir el marcador hasta el minuto 76, después de que Daniel Muñoz lograra anotar desde la banda cruzada con un tanto que puso a celebrar a los aficionados, ya ansiosos por el gol desde que empezó el partido.

La primera anotación para Colombia llegó después de un primer tiempo en el que los jugadores cafeteros ejercieron una intensa presión sobre los congoleños y consiguieron rematar seis veces a portería, pero ninguna sin éxito hasta el segundo tiempo.

En medio del primer tiempo del encuentro, incluso, el cuerpo arbitral le anuló a Muñoz un gol que había conseguido debido a que se encontraba en posición adelantada.

El lateral del Crystal Palace de la Premier League también se perdió una oportunidad clara de abrir el marcador a los cinco minutos del partido tras un remate a la maya lateral del arco luego de haber quedado en posición clara de gol.

Sin embargo, el defensa colombiano volvió a abrir el marcador en el segundo partido del Mundial, al igual que en el primero, y puso a celebrar a todo el estadio de Guadalajara, con 45.000 espectadores en una mayoría colombiana.

También James Rodríguez había tenido la oportunidad de abrir el marcador en el primer tiempo con un remate de media distancia que el arquero Lionel Mpasi desvió al tiro de esquina.

Pese a que República Democrática del Congo realizó el primer remate (que no fue a puerta) del partido, la selección Colombia empezó dominando el partido con varias jugadas ofensivas que mostraron la amplia capacidad en ataque del combinado.

De igual manera, en el mediocampo se evidenció un control de los volantes colombianos, principalmente de Jhon Arias y Gustavo Puerta, quienes repartieron el balón a los atacantes, que remataron en varias ocasiones a puerta.

Además de Rodríguez y Muñoz, también remataron con peligro Luis Díaz, Johan Mojica y Puerta, quienes estuvieron cerca de marcar con potentes disparos a portería que fueron desviados por el arquero congoleño.

La victoria le da a Colombia la primera posición del Grupo K con 6 puntos, seguida de Portugal, que goleó 5 a 0 a Uzbekistán, que perdió 3 a 1 contra los sudamericanos en la primera jornada.

Colombia se medirá este sábado a la Portugal de Cristiano Ronaldo en el estadio de Miami en un duelo que definirá el liderato del grupo. Un empate le basta a los dirigidos por Néstor Lorenzo para conservar la primera casilla del grupo K.

VEA TAMBIÉN "Marea amarilla": así vieron los jugadores de la selección Colombia desde el bus monumental recibimiento tras llegar al estadio para el segundo partido del Mundial o

Se trata de la primera edición de una Copa del Mundo en la que se jugará la instancia de dieciseisavos debido a la ampliación en el número de equipos participantes de 32 a 48.