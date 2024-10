El pedido que hace el técnico de la Selección de Bolivia a su similar de Colombia para seguir soñando con ir al mundial

Los próximos 10 y 15 de octubre se disputarán las fechas 9 y 10 de la eliminatoria sudamericana rumbo al mundial de Norteamérica 2026 y poco a poco la tabla de clasificación va dejando claro quienes van asistir y quienes dependen de un milagro para lograr el cupo.

La selección de Bolivia tuvo un resurgir la doble fecha anterior celebrada en septiembre, gracias a sus dos triunfos ante Venezuela y ante Chile que la tienen octava con 9 puntos, los mismos de Paraguay, que es séptimo y parcialmente se está quedando con el cupo al repechaje, y a uno de Venezuela y Brasil que son sexto y quinto respectivamente.

Es por ello que la ilusión también renació en el onceno del altiplano que buscará hacerse fuerte de local, ahora que puede jugar en el estadio de El Alto, a 4.150 metros de latitud, lo que le da una ventaja desde lo físico, y arañar los puntos que pueda en sus diferentes visitas para regresar a un mundial tras más de 30 años de ausencia.

Bolivia recibirá a Colombia y luego visitará al líder de la eliminatoria Argentina por lo que su técnico Óscar Villegas habló con la prensa acerca de las impresiones que tiene frente a estos juegos tan complicados y espera que después de esta doble jornada, sus dos rivales ‘le den una manita’.

“Creo que nos agarra bien, nos agarra de local, que es lo que queremos. Siempre nos gustaría en todas las fechas iniciar de local, en la próxima ya no nos tocará y habrá que planificar quizás diferente, pero me parece que nos cae bien”, dijo el entrenador a la prensa local.

Posteriormente, el técnico de los bolivianos le hizo un llamado de ayuda a sus dos próximos rivales: “(Colombia y Argentina) son equipos que en siguientes fechas también espero que nos puedan favorecer ganándoles a todos los que se enfrenten”.

Sin embargo, Villegas tiene los pies en la tierra y aseguró que primero deben hacer su tarea y esperar que otros resultados se les den: “nosotros debemos seguir sumando, le ganamos a Colombia y tenemos 12 y ahí estamos; hay que hacer el uno para luego hacer el dos. Colombia va a ser muy difícil, pero yo veo el semblante de los jugadores y se que vamos a llegar bien, yo solamente quiero lo mejor para mi selección”.

Bolivia y Colombia abrirán la jornada mundialista del jueves 10 de octubre a las 3:00 pm y el resto del día se disputarán Venezuela vs. Argentina, Ecuador vs. Paraguay, Chile vs. Brasil y Perú vs. Uruguay. El martes 15 los dirigidos por Óscar Villegas visitarán a la ‘Albiceleste’.