El ‘Pibe’ Valderrama fue elegido como el tercer mejor futbolista de la década de los 90 en la liga en la que juega Lionel Messi

El exfutbolista colombiano Carlos Alberto Valderrama, conocido como el ‘Pibe’, marcó la historia del fútbol sudamericano en los años 90 cuando con su talento y precisión impulsó a la selección de su nación a lograr la inédita seguidilla de clasificaciones consecutivas en tres ediciones de la Copa del Mundo.

Ese logro solo lo pudo conquistar Colombia en los 90, una década dorada del fútbol nacional, que incluyó la icónica victoria 5 a 0, en 1993, ante Argentina.

Ni siquiera la reciente selección dirigida por el argentino Néstor Pékerman pudo igualar la hazaña de estar en tres citas mundialistas seguidas. Aunque eso sí el resultado de los dirigidos por el entrenador del Cono Sur fue mejor pues clasificó a Colombia a los cuartos de final de Brasil 2014.

En esa recordada década, Valderrama también supo brillar en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en la que defendió los colores del Tampa Bay Mutiny, el Miami Fusion F. C. y el Colorado Rapids.

Más de 20 años después del paso de Valderrama por los estadios norteamericanos, la publicación especializada en el deporte mundial Four Four Two eligió al colombiano como el tercer mejor futbolista que jugó en la década de los 90 en la liga de Estados Unidos, en la que hoy en día se encuentra el argentino Lionel Messi.

“¿El mejor corte de pelo de la historia del fútbol? El característico rubio de Carlos Valderrama tiene que ser un contendiente, y el héroe colombiano tiene que convertirse en uno de los mejores jugadores en la historia de la MLS”, escribió con humor la revista.

La publicación también resaltó que Valderrama ganó el premio MVP inaugural de la liga, y que haya sido nominado al año siguiente. “El elegante creador de juego ganó el Supporters' Shield de 1996 con el Tampa Bay Mutiny y formó parte del XI Mejor de la MLS de 1996 y 1997”, describió.

El colombiano solo fue superado por el estadounidense nacido en Serbia, Preki, que quedó segundo, así como por el boliviano Marco Etcheverry.