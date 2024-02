El venezolano César Farías discutió con periodista tras salir silbado por derrota de su equipo en Colombia

César Farías no pasa por su mejor momento con el América de Cali, equipo al que arribó en enero pasado y con el que no ha podido despegar en los últimos encuentros.

En el partido del pasado jueves por la fecha ocho de la liga local, el equipo escarlata cayó de local ante Equidad por la mínima diferencia, lo que provocó que parte de la hinchada se fuera contra el entrenador venezolano por los malos resultados de los últimos juegos.

Y es que el América de Cali no conoce la victoria en los últimos cuatro partidos que ha disputado, por lo que la derrota ante Equidad hizo que parte de la afición lo silbara.

Además, al término del encuentro, durante la rueda de prensa posterior, el Farías se cruzó con un periodista que lo cuestionó por la alineación.

Al ser consultado sobre una supuesta rotación que estaría implementando en el América de Cali para darle oportunidad a todos los jugadores de la nómina, el entrenador venezolano se mostró incomodo.

“¿Cuál es la rotación?”, replicó Farías.

“Los cambios que usted está haciendo”, le respondió el periodista de Win Sports, John Hernández.

“No te retires, papu”, le respondió el entrenador.

El comunicador cuestionó que no haya estado el mediocampista Jossen Escobar en la nómina titular, lo que ofendió a Farías.

En ese sentido, negó que vaya a cambiar sus decisiones “por preguntas como las que piensen”.

“Tú dices rotaciones y suena como si estuviéramos tocando un equipo ganador y lo que estamos es buscando un equipo ganador”, reiteró el venezolano.

“Locos no estamos, no es que volteamos un equipo. Yo no puedo irme con el primer silbido o con el primer razonamiento que desde afuera se diga”, agregó.

Por último, Farías insistió en que la pregunta no era la adecuada.

“Quiero mi estimado que la pregunta no va por ahí en cuanto a las rotaciones”, subrayó.

El América del exentrenador de la selección venezolana buscará volver a la senda del triunfo este domingo cuando enfrente a Jaguares de visita, por la fecha nueve de la liga local.