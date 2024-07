Emotivo y memorable: así recibió el tirador Jean Pierre Brol la segunda medalla olímpica de Guatemala en su historia

Un hecho histórico ha sacudido este martes a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que el tirador Jean Pierre Brol abriera un nuevo capítulo en la historia de su país y le diera la segunda medalla olímpica a Guatemala.

Guatemala, que solamente contaba con una medalla olímpica por cuenta del atleta Erick Barrondo, ahora acaba de sumar una segunda insignia en su medallero olímpico con el triunfo Brol, quien se aseguró el bronce.

Brol, de 41 años, consiguió el bronce en la final de foso olímpico de los Juegos Olímpico de París 2024, logrando subirse al podio junto al británico Nathan Hales, quien se llevó el oro con 48 puntos, rompiendo un récord olímpico, y del chino Ying Qi, quien se consiguió la medalla de plata con 45 puntos.

El guatemalteco se clasificó para la final tras desempatar entre seis rivales y luego aseguró su lugar en el podio tras obtener 35 puntos de los 50 posibles en la competencia olímpica.

Esta es la segunda vez que el atleta guatemalteco participa en unos Juegos Olímpicos, ya que su debut se dio en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, año en el que Guatemala logró obtener su primera medalla olímpica a cuenta de Erick Barrondo.

Tuvieron que pasar 12 años para que Guatemala pudiera volver a subirse a un podio olímpico, luego de que en Londres de 2012, Erick Barrondo ganara la medalla de plata en los 20 kilómetros de marcha en el torneo deportivo más importante del planeta.

Ante su triunfo, Briol fue cuestionado sobre cómo se siente, al hacer historia para su país y entregarle la segunda medalla, señalando que: “creo que todavía no he dimensionado el valor de esta medalla. Yo estaba con la mentalidad de venir a ganar el oro y estaba puesto, no se me dieron las cosas por x o y razón”.

“Pero gracias a Dios, siempre antes de empezar una competencia, le pido él que me dé la templanza y sabiduría para manejar la situación y me la dio, y acá está el resultado”, añadió.

Ante su victoria, varios usuarios guatemaltecos se han pronunciado aseverando que el atleta le dio una alegría a su país y poner su bandera en lo más alto.

“Otra alegría para nuestro pueblo tan falto de ellas”, “Gracias Jean Pierre harás un martes memorable en la mente de tu pueblo”, “Gracias por poner el nombre de Guatemala en lo más alto”, “Jean Pierre Brol la de bronce, pero se siente como oro”, “Atletas que merecen reconocimiento y más apoyo” y “Toda Guatemala está llorando de alegría por tu logro”, son algunos de los comentarios.