Esposo y entrenador de la campeona del Abierto de Australia cautiva al público por sus ojos rojos tras victoria ante Aryna Sabalenka

La tenista estadounidense Madison Keys obtuvo este sábado, a los 29 años, el triunfo más importante de su carrera deportiva tras consagrarse campeona del Abierto de Australia al vencer en la final a la favorita y número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

En medio de los festejos por el colosal logro, una imagen se robó todas las miradas entre el público. Fue la toma que las cámaras captaron del estadounidense Bjorn Fratangelo, esposo y entrenador de Keys.

Frantangelo, al momento de ser grabado, se encontraba con los ojos rojos y algunas lágrimas en la mejilla, que fueron causadas por el discurso tras la victoria en el que Keys lo mencionó y le agradeció.

El estadounidense fue condecorado con una placa que lo distingue como el mejor entrenador del campeonato. Al momento de recibirla, no obstante, no quiso hablar en un claro gesto de respeto para no robarse un momento que a todas luces era de su esposa.

Keys derrotó a Sabalenka en un partido de alta calidad en el que superó a la favorita en poco más de dos horas de juego y tres sets que se saldaron con un 6-3, 2-6 y 7-5.

Las lágrimas al final del partido de Keys, una antigua perla del tenis estadounidense (finalista del US Open en 2017) que en los últimos años se había quedado algo estancada, contrastaron con el llanto de Sabalenka, quien decepcionada por no poder conservar su corona, destruyó su raqueta al llegar a su silla.

"He deseado este título durante tanto tiempo", declaró la estadounidense al recibir el trofeo de campeona, admitiendo que, tras perder la final del US Open en 2017, la única del Grand Slam que había disputado hasta ahora, "no sabía si iba a tener de nuevo la oportunidad de ganar un grande".

De una manera muy deportiva, Sabalenka reconoció que su rival "mereció" el triunfo. "Espero que nos volvamos a ver el año próximo", añadió entre risas.

Gracias a su victoria, que llega tras ganar el torneo de Adelaida previo al Abierto de Australia, Keys ascenderá a la séptima posición en la clasificación del escalafón de la WTA.

En la era Open del tenis, solo tres jugadoras han ganado su primer Grand Slam a una edad más avanzada que Keys: la italiana Francesca Schiavone (Roland Garros en 2010 con 29 años y 347 días), la británica Ann Jones (Wimbledon en 1969 con más de 30 años) y la italiana Flavia Pennetta (campeona del US Open en 2015 con 33 años).