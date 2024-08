Estas fueron las duras palabras de tenista ‘top 15’ del mundo contra su padre y entrenador tras inesperada derrota

El tenista griego Stefanos Tsitsipas tuvo el que sin duda ha sido uno de lo más duros pronunciamientos de un jugador profesional contra su entrenador después de una derrota con el detalle de que el señalado es además su padre.

Tsitsipas, tras caer 6-4, 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal ante el japonés Kei Nishikori, apuntó contra su padre y entrenador, Apostolos.

El griego explicó que durante la semana, antes del torneo, había hablado con su padre sobre la cuerdas de su raqueta sobre las que mencionó que no se sentía cómodo debido a que sentía que la bola no avanzaba como esperaba.

“Los partidos de Masters 1000 son importantes. Necesito y merezco un entrenador que me escuche y que escuche mis comentarios como jugador. Mi padre no ha sido muy inteligente ni muy bueno a la hora de gestionar esas situaciones, no es la primera vez que lo hace. Estoy muy decepcionado con él”, mencionó tras la derrota contra el japonés.

El griego prefirió no confirmar si hablará con su padre para que le ceda la posición de entrenador a alguien más. “En realidad, ahora mismo no sé si consideraría algún cambio, pero estoy muy decepcionado".

“Lo más importante para un jugador es tener un feedback directo y bueno de un entrenador. El entrenador no es el que tiene una raqueta en la mano. El jugador es el que intenta ejecutar un plan de juego. Es un trabajo colaborativo que se lleva a cabo en conjunto. Tiene que ser recíproco para que yo intente desarrollar mi tenis. Es algo en lo que no quiero quedarme estancado”, expresó Tsitsipas visiblemente molesto.

La estrella griega, que ha caído del top 10 de la ATP en los últimos meses para ahora estar en el puesto 11, ha ganado solo dos títulos en dos temporadas: en México el año pasado y este año en el Master 1000 de Monte Carlo.

Si Tsitsipas deja a su padre Apostolos, su mentor desde la infancia, no sería la primera disputa familiar entre ambos.

A finales de 2022, Tsitsipas incorporó a su equipo al exfinalista griego-australiano del US Open Mark Philippoussis. El pacto duró hasta mayo de 2023, cuando el australiano se marchó y Apostolos volvió al equipo.

El mayor de los Tsitsipas tiene fama de aconsejar a su hijo entre casi cada punto y fue criticado por dar instrucciones ilegales desde el palco de jugadores antes de que se permitiera recientemente la práctica.