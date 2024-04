Este es el piloto de la Fórmula 1 que atropelló a un mecánico de su equipo durante el Gran Premio de China

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de China de la Fórmula 1 que dejó como ganador al piloto neerlandés, Max Verstappen, quien ganó la cuarta de cinco carreras que se han disputado durante la temporada.

Aunque el triunfo de Max es tendencia, hay un incidente que le ha dado la vuelta al mundo y es el accidente que se dio durante el circuito internacional de Shanghái, luego de que uno de los pilotos embistiera a un mecánico.

Durante la vuelta 12, el corredor francés Pierre Gasly ingresó a los boxes para cambiar las gomas de sus llantas. Allí su auto fue bajado mientras se estaba completando el reemplazo del neumático derecho.

En ese momento el vehículo cayó y la goma, que aún estaba suelta, logró golpear al mecánico, quien también recibió otro golpe debido a que Gasly creyó que el cambio ya se había hecho y aceleró el auto.

El mecánico recibió, de inmediato, la atención médica correspondiente y pudo levantarse tras ser ayudado por sus compañeros.

El periodista del medio Sky Sports, Ted Kravitz, señaló que el mecánico que fue golpeado por el auto del corredor francés sufrió una contusión debido a la embestida, pero que no sufrió lesiones graves.

Pese al incidente, otro mecánico pudo completar el cambio de neumático. Sin embargo, esto solo hizo que Gasly sufriera un retraso de 20 segundos.

Gasly terminó la carrera ocupando el puesto número 13 y más tarde pudo confirmar por medio del radio del equipo si su compañero estaba bien tras el incidente que le ha dado la vuelta al mundo.

Este incidente no solo le costó segundos al piloto, sino que también le dejó una sanción a Alpine, escudería de Gasly, por parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por lo sucedido.

La FIA tomó la decisión de sancionar al equipo con una multa de 10.000 euros, pues según explicó “los comisarios escucharon al piloto del coche 10 (Pierre Gasly) y al representante del equipo y revisaron los datos. Determinaron que el piloto del Coche 10 recibió luz verde para salir de su box”.

No obstante, la organización hizo énfasis en que “el neumático trasero derecho no estaba correctamente instalado. Los sistemas electrónicos que monitorizan si un neumático está correctamente instalado no lo detectó”.

Por lo que “un miembro del equipo hizo clic incorrectamente en el botón para liderar el monoplaza, a pesar de que el neumático no estaba instalado adecuadamente”.

La Federación argumentó que tan pronto como el equipo se dio cuenta de lo sucedido “detuvieron el coche e impidió que el coche saliera del box”. “En todo esto, un miembro del equipo cayó de espaldas y resultó levemente herido. El miembro del equipo pudo continuar con sus funciones para el resto de la carrera”.

Pero esto no fue suficiente para evitar la sanción impuesta, pues la FIA considera que le dieron luz verde, Gasly soltó el embargue y avanzó el coche, por lo que determinaron que “el equipo era totalmente responsable de lo ocurrido, por lo que se le impuso una multa de 10.000 euros por no comprobar que el coche cumplía las condiciones de seguridad durante la carrera”.