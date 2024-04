Gesto de esposa de veterano jugador que a sus 33 años ganó por primera vez un torneo ATP conmueve al mundo del tenis

Una nueva historia de vida dejó el tenis el domingo luego de que el jugador alemán Jan-Lennard Struff consiguiera ganar su primer torneo ATP, tras una carrera llena de esfuerzo y derrotas, a los 33 años.

Struff logró el icónico triunfo en frente de sus compatriotas en el torneo 250 de la ATP de Múnich. Allí derrotó en la final al estadounidense Taylor Fritz por 7-5, 6-3 con un último punto en el que tuvo que rematar de ‘smash’ en dos oportunidades.

Al alemán, tras el triunfo, se le vio sonriente pero más emocionada lució su esposa, Madeline Struff, quien desde el palco por poco llora cuando se acabó el partido.

El triunfo de Struff, número 24 del mundo y siempre batallador en la cancha, sin duda era desde hace mucho tiempo esperado por la pareja.

De esa manera, el gesto de Madeline Struff fue más diciente que cualquier información sobre la pareja que prefiere mantener su relación por fuera de las cámaras.

Jan-Lennard Struff disputó en Múnich la cuarta final de su carrera tras las derrotas en ese mismo torneo en 2021, y en Madrid y Stuttgart en 2023.

Struff no concedió ningún set en los cuatro partidos que jugó en Múnich esta semana, y cerró el partido ante Fritz en el primer punto de partido. De esa manera consiguió su primer título tras casi 11 años y 218 torneos en el circuito ATP.

"Es increíble, he estado esperando esto durante tanto tiempo. Tengo 33 años", afirmó Struff, sin aliento, momentos después de su triunfo. "He estado aquí por tanto tiempo, ahora finalmente lo he logrado", afirmó.

Struff calificó el momento de “increíble”. “Hacer esto en casa es simplemente increíble. Esperé mucho. He estado durante tanto tiempo en el Tour. Es una sensación increíble ganar aquí en Alemania", manifestó.

El alemán logró el triunfo en Alemania, además, tras un partido de ensueño ante el danés, Holger Rune, ganador de los dos últimos torneos de Múnich, en sólo 45 minutos y dos sets por 6-2 y 6-0.

Struff contó con el apoyo total de la tribuna sobre todo después de que el también alemán Alexander Zverev, quinto del ranking de la ATP, cayera ante el chileno Christian Garín en la ronda de cuartos de final.

Además del premio en efectivo, el ganador del torneo patrocinado por BMW se llevó a casa un coche valorado en unos 100.000 euros (107.000 dólares).