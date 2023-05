"Esto debe tener una modificación": polémica en Argentina por estatua del entrenador Marcelo Gallardo

Un debate inesperado ha generado la estatua con la que el club de fútbol argentino River Plate quiso inmortalizar la figura de Marcelo Gallardo, conocido como ‘el muñeco’ y uno de sus directores técnicos más queridos y ganadores de su historia.

La estatua ha conmocionado a los argentinos por el tamaño que tiene la entrepierna.

La mayoría de los fanáticos se tomaron con humor el resultado de la estatua, otros respaldaron la decisión de los escultores, pero otros más, como el expresidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, se expresaron indignados.

"No hablé con los dirigentes de River, pero supongo que en este momento deben estar viendo cómo, de qué manera, con que tiempo lo hacen, pero creo que esto debe tener una modificación porque no hace a lo que es River", afirmó D'Onofrio en una entrevista que concedió al medio deportivo local TNT Sports.

D'Onofrio se refirió al momento en que la estatua fue presentada, en el que fue retratado en una fotografía oficial del evento.

“Estuve en el acto y a la estatua no la había visto, no tenía la menor idea. Estaba de espaldas a la presentación y todo lo que fue. Es más, cuando nos sacamos la foto con la estatua detrás ni la miré. Me fui y al salir una persona me pregunta por eso. Yo no sabía, entonces me cuenta, me muestra la foto y le dije 'qué barbaridad'. No estoy de acuerdo para nada", sentenció el exdirectivo.

La escultora Mercedes Savall explicó a medios argentinos que la idea era "agrandar partes o achicar otras porque eso le da más impacto a la obra".

Ante la presión de la opinión pública, según la prensa del país del sur, todo indica que se pulirá la entrepierna de la estatua del ‘muñeco’ que seguirá siendo exhibida en la puerta del estadio Monumental en donde juega el River Plate

Gallardo se ganó ser recordado con la estatua tras haber llevado en los últimos años a River a una era dorada que incluye la consecución de dos títulos de la Copa Libertadores en 2015 y 2018.