Estos son los 10 penales fallados que marcaron la historia de los mundiales según ranking que incluye a Messi y Cristiano Ronaldo

El prestigioso medio deportivo británico Four Four Two publicó un ranking con los que consideró los 10 penales fallados que marcaron la historia de los mundiales. Fueron lanzamientos emblemáticos que dejaron llenos de tristeza a sus cobradores y a naciones enteras por la relevancia que tenían.

El número uno del listado, como no podía ser de otra manera, es el penalti que el delantero italiano Roberto Baggio falló en la final del Mundial de Estados Unidos 1994 ante Brasil. Su error, en la tanda de penales, le entregó a Brasil su cuarto título en una Copa del Mundo.

“La brillantez de Roberto Baggio fue clave para que Italia avanzara a la final de la Copa del Mundo en 1994, por lo que es injusto que el penal fallado por el delantero terminara siendo la imagen definitoria del torneo”, remarcó Four Four Two.

La revista, incluso, recordó que los también italianos Franco Baresi y Daniele Massaro habían fallado antes de que Baggio cobrara.

“Baggio lanzó su disparo por encima del larguero. Se quedó clavado mirando al suelo mientras los jugadores de Brasil celebraban la victoria. Cruelmente, es la imagen duradera de una carrera maravillosa”, describió.

El segundo penalti en el listado fue el que falló el brasileño Zico ante Francia por los cuartos de final en el Mundial de México 1986. Aquel cobro pudo haber cambiado el destino de un juego que, finalmente, lo ganaron los galos por un marcador de 4 a 3.

En la tercera posición aparece el argentino Lionel Messi. El astro sudamericano desperdició un cobro que tuvo desde los ‘12 pasos’ en el partido ante Islandia por la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Su selección necesitaba el tanto para acomodarse en el inicio del torneo.

Argentina apenas pudo empatar con Islandia 1 a 1 y sufrió de más para clasificarse a los octavos de final del campeonato tras sumar cuatro puntos y ubicarse en la segunda casilla del Grupo D.

El cuarto penalti del listado fue uno reciente y muy recordado en el Mundial de Qatar 2022. El ejecutor fue el inglés Harry Kane que desperdició un cobro clave en el juego que su selección disputó ante Francia por los cuartos de final del torneo.

“Harry Kane perdió una oportunidad de oro para empatar ante Francia en el choque de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El capitán de Inglaterra ya había marcado un penalti, pero en el segundo falló (...). Francia aguantó hasta ganar 2-1 y llegó a la final”, recordó la revista.

El ‘top 5’ de penaltis fallados lo completa uno que fue lanzado por el portugués Cristiano Ronaldo ante Irán en el Mundial de Rusia 2018. El juego se saldó con un 1 a 1 y dejó a los lusos varados en la segunda casilla del grupo por detrás de España.

Estos son los 10 penales fallados que marcaron la historia