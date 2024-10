Revelan el listado de los 10 futbolistas mejor pagos del planeta y asombra la diferencia entre salarios de Messi y Cristiano Ronaldo

El prestigioso medio deportivo británico Four Four Two publicó un listado con los nombres de los 10 futbolistas mejor pagos en el planeta. El ranking deja ver las fuertes diferencias salariales que existen en el balompié mundial y retrata que hoy por hoy Europa dejó de ser el continente que mejor compensa a los jugadores.

El ranking es liderado por el delantero portugués Cristiano Ronaldo que recibe de parte del club saudí Al-Nassr un pago anual de 219,5 millones de libras esterlinas que equivalen 286 millones de dólares.

“El traslado de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita fue, en última instancia, el primer paso en una operación para desarrollar la liga hasta el nivel que vemos hoy, con la oferta salarial de Al-Nassr superando cualquier cifra que el mundo del fútbol hubiera sido capaz de concebir”, mencionó el medio sobre el pago al luso.

Four Four Two precisa que Ronaldo se ha convertido “en una figura clave en Oriente Medio” y que el luso, tras encabezar la tabla de goleadores la temporada pasada, “muestra un gran interés en el desarrollo del (fútbol saudí) en su conjunto”.

“Con un salario aproximado de 4 millones de libras esterlinas por semana, el hombre de 39 años haría bien en extender su estadía tanto como pueda físicamente”, recomendó la reconocida publicación.

El segundo futbolista que más dinero gana en el mundo es el argentino Lionel Messi a quien el Inter Miami logró conquistar, tras acabarse su contrato con el PSG de Francia, con un salario de 104 millones de libras esterlinas traducido en 135,5 millones de dólares.

De esta manera, el listado devela que Cristiano Ronaldo gana más del doble que Messi, su indudable rival de generación.

“Pelé, George Best, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, muchos jugadores famosos han dado el paso a la MLS a lo largo de los años, pero ninguno como Lionel Messi. La llegada del argentino coincidió con un auge de interés en torno a la liga estadounidense, con Messi encargado de ayudar a establecer la nueva franquicia Inter Miami de Beckham en los próximos años”, describió la revista.

El tercer lugar del listado lo ocupa el brasileño Neymar quien se gana al año 84,7 millones de libras esterlinas o 110,4 millones de dólares que son pagados por el club Al-Hilal de Arabia Saudita.

La cuarta casilla la tiene el francés Karim Benzema que gana 80 millones de libras esterlinas (104,3 millones de dólares) por sus servicios prestados al Al-Ittihad, otro equipo que hace parte de la primera división de la liga saudí.

Solo hasta la quinta posición aparece un jugador integrante de un club de las ligas europeas. Se trata del atacante francés Kylian Mbappé quien gana un salario 69 millonesde libras esterlinas o 90 millones de dólares.

Estos son los 10 jugadores mejor pagos en el mundo

1. Cristiano Ronaldo (286 millones de dólares anuales)

2. Lionel Messi (135,5 millones de dólares)

3. Neymar (110,4 millones de dólares)

4. Karim Benzema (104,3 millones de dólares)

5. Kylian Mbappé (90 millones de dólares)

6. Erling Haaland (60 millones de dólares)

7. Vinicius Jr. (54,7 millones de dólares)

8. Mohamed Salah (53,2 millones de dólares)

9. Sadio Mane (52,1 millones de dólares)

10. Kevin De Bruyne (39,1 millones de dólares)