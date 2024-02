Estrella del fútbol mundial es criticado por hacer su 11 ideal en el que no incluyó a Messi

Lionel Andrés Messi es uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia que, a sus 36 años, continúa vigente en la Selección Argentina, con la que logró el título de Copa América, tras 28 años sin ganarla, y el tercer Mundial de su historia.

VEA TAMBIÉN Con gestos obscenos y gritando "yo estoy acá y no Messi", Cristiano Ronaldo perdió los estribos en su último partido o

De hecho, recientemente se ganó el premio The Best de la FIFA en medio de una gran polémica, debido a que la temporada 2023 en el Inter de Miami, equipo en el que milita ‘Leo’, no logró clasificar a las etapas finales de la MLS y la única actividad en fútbol competitivo que tuvo el argentino fue con su selección en las eliminatorias.

Pese a esto, su talento es innegable y por eso es uno de los jugadores que nunca falta en un 11 ideal de los mejores futbolistas; sin embargo, un exdeportista que jugó en el Real Madrid causó polémica luego de no incluir a ‘la Pulga’.

Se trate del brasilero Ricardo Izecson dos Santos Leite, mejor conocido como ‘Kaka’, quien reveló el que para él es su once ideal y no incluye al exBarcelona, provocando críticas de parte de los seguidores del capitán.

VEA TAMBIÉN Estos son los 100 deportistas que más dinero ganaron en 2023: Cristiano Ronaldo, Messi y LeBron James encabezan la lista o

Para Kaka, su equipo soñado lo integran compañeros que tuvo en la Selección brasilera, en el Milán y en el Real Madrid y dos exBarcelona: Dida; Cafú, Maldini, Nesta, Roberto Carlos; Iniesta, Pirlo, Zidane; Ronaldinho; Ronaldo y Cristiano Ronaldo.

Los comentarios por dejar a Messi por fuera del once ideal no se hicieron esperar: “Un 11 ideal sin Messi no se puede tomar serio nunca”, “no se puede esperar más de un sobrevalorado”, “es difícil encontrar gente del ambiente no dolida con el 10”, “lo armó sólo con gente de este planeta”, “también faltan el Diego y Pele”, entre otros han sido los comentarios que han dejado en la publicación.