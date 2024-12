Estrella del Manchester United estaría pidiendo su salida del club tras nueve años: “Cuando me vaya, no habrá resentimientos”

Sorpresa en el mundo del fútbol inglés, luego de que una de las figuras más importantes del Manchester United lanzará un bombazo al revelar que tiene deseos de dejar el club.

El delantero británico Marcus Rashford, considerado por mucho tiempo como una de las promesas del fútbol inglés, ha dado una entrevista en la que estaría dejando entrever que quiere dar un paso al costado del club en el que ha estado los últimos nueve años.

El inglés, de 27 años, parece estar atravesando un mal momento en su carrera con un bajo rendimiento y no ser parte de los planes que tiene el nuevo entrenador de los ‘Diablos rojos’,Rúben Amorim.

Todo esto podría ser algo que el artillero vio como un motivo para sentirse listo para enfrentar nuevos retos en su carrera, así lo dijo en una reciente entrevista con el periodista Henry Winter.

En la entrevista, Rashford señaló que: “Para mí, personalmente, creo que estoy listo para un nuevo desafío y los próximos pasos. Cuando me vaya, no habrá resentimientos”.

“No habrá ningún comentario negativo de mi parte sobre el Manchester United. Así soy como persona. Si sé que una situación ya es mala, no voy a empeorarla. He visto cómo otros jugadores se han ido en el pasado y no quiero ser esa persona. Cuando me vaya haré una declaración y será por mi parte”, añadió.

El futbolista también comentó que para él es desalentador haberse quedado por fuera del Derby de Manchester, pero el triunfo se dio así que hay que seguir adelante.

“Es decepcionante, pero también soy una persona que, a medida que me hago mayor, puedo lidiar con los reveses. ¿Qué voy a hacer al respecto? Sentarme allí y llorar por ello. O hacerlo lo mejor que pueda la próxima vez que esté disponible”, puntualizó.

De hecho, sobre su mala racha, Rashford es consciente de que está a mitad de su carrera y no espera que su pico sea ahora, pero “llevo nueve años hasta ahora en la Premier League, y eso me ha enseñado mucho, me ha ayudado a crecer como jugador y como persona”.

“No me arrepiento de nada de los últimos nueve años. No me arrepentiré de nada en el futuro porque tomo las cosas día a día y a veces pasan cosas malas, a veces pasan cosas buenas. Simplemente, trato de mantener un delicado equilibrio”, señaló.

Esto se da en medio de los crecientes rumores de un traspaso suyo en el mercado de fichajes en invierno, tras nueve años en el club con el que acumula un total de 138 goles y 63 asistencias en los 426 partidos que ha disputado portando los colores del United.