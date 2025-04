Exjugador que hace parte del programa ‘El Chiringüito’ hizo contundentes declaraciones sobre Yaser Asprilla: “es un poco pecho frío”

El Girona no vive su mejor momento en la liga española. Luego de un inicio prometedor para el equipo español debido a ese tercer lugar que consiguió en La Liga en la pasada temporada que le permitió jugar la Champions League, su actualidad no es lo deseado.

Girona cayó goleado por el Betis 1-3, acumulando su cuarta derrota en línea y con 34 puntos peligra su permanencia en la primera división, pues solo le lleva dos de ventaja a Las Palmas que es 18 y en la próxima jornada podría haber un cambio en la tabla.

Michel Sánchez, técnico del Girona, admitió que esta situación “ha tocado fondo” a nivel anímico y que la realidad “ha superado” al equipo: “Es difícil jugar al fútbol cuando estás tan mal de la cabeza y me preocupa mucho esta situación”.

En el Girona milita el delantero colombiano Yáser Asprilla, quien llegó como una promesa y ahora es fuertemente criticado debido a su poca producción goleadora, pues lleva solo dos goles en La Liga y sus participaciones han sido muy pobres.

Sobre el artillero colombiano habló Jorge D'Alessandro, exfutbolista, entrenador y comentarista deportivo argentino del programa español ‘El Chiringüito’, quien en una charla con ‘Blog Deportivo’ le hizo una fuerte crítica.

“A mí me gusta ese chico (Yaser Asprilla), pero es un poco pecho frío. Tiene talento, pero le falta la maldad de un jugador de élite, como en general a los jugadores colombianos. A los jugadores colombianos, que tienen la mejor generación, siempre les falta un hervor, les falta algo. Me hubiera gustado dirigir a un equipo colombiano porque me parece que hay que darles una transfusión de sangre. La gran cantera de Sudamérica es el fútbol colombiano y la pregunta es por qué no gana nunca”, aseveró el exarquero.

“Habla una persona que ama al fútbol colombiano y no sé si veré de nuevo a un equipo colombiano de los que me gustan a mí. Me quedo con la imagen del equipo de Maturana, que se quedó en el camino con jugadores emblemáticos y se desfiguró en el Mundial de Estados Unidos, me quedo con esa generación”, complementó.

En España restan cinco fechas para que finalice La Liga y se espera que tanto Yaser Asprilla como su equipo mejoren el nivel y mantengan la categoría.