Extenista latinoamericano exnúmero 3 del ranking ATP fue denunciado por su expareja por presuntamente colocar una cámara espía en su habitación

Este miércoles se conoció que un reconocido extenista latinoamericano que alcanzó a ocupar el tercer puesto en el ranking ATP se encuentra en un proceso judicial por presunto acoso sexual y hostigamiento.

Su expareja lo denunció en junio pasado luego de que encontrara una cámara espía en su habitación donde residía, cuestión que habría sido aceptada por el mismo deportista.

Se trata del extenista argentino David Nalbandian, quien se destacó como uno de los mejores tenistas del mundo a principios de los años 2000, arrebatándole incluso dos títulos a Roger Federer; la Masters Cup en 2005 y el Masters 1000 de Madrid en 2007.

Los medios argentinos dieron a conocer este miércoles que su expareja, la modelo Aracele Torrado, lo denunció meses atrás por presunto acoso sexual y hostigamiento.

La modelo se habría percatado de que en su habitación en el departamento donde vivía en junio pasado existía una cámara con la que supuestamente el tenista la espiaba.

El diario La Nación conoció una conversación entre Nalbandian y Torrado, donde el tenista le habría aceptado haber instalado la videograbadora.

“¿Querés que sea honesto? Sí, la puse ese día. No la puede ver porque no sé qué quilombo hay que quilombo con Internet. No se puede ver. No pude ver nada”, se escucha decir, supuestamente, en voz del tenista.

“No vi nada porque no terminó andando. Si supiera no te preguntaría cómo estás o donde estás”, agregó.

En la conversación la modelo le expresa a Nalbandian su preocupación tras encontrar la cámara, por lo que le pregunta insistentemente sí es él el responsable.

“Con la única intención que fue es de entenderte un poco más, de tratar de empatizar un poco más de alguna manera”, justificó el extenista.

“Es como que cada vez más difícil encontrarte la vuelta a tus cosas, a tus tiempos, a tus gustos”, agregó.

El proceso judicial en contra de Nalbandian fue archivado por el Ministerio Público Fiscal porteño por falta de pruebas, no obstante, la modelo comenzó un proceso civil al que el extenista no se presentó para mediar.