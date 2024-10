Fuerte polémica en la F1: joven piloto sacó el dedo del medio a más de 300 km/h para ofender a corredor latino

El domingo se corrió una nueva edición del Gran Premio de México de la Fórmula 1, uno de los circuitos más entrañables de la máxima categoría del automovilismo.

En una carrera magistral, el español Carlos Sainz, la Escudería Ferrari, ganó el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital, donde Max Verstappen, de Red Bull, quedó fuera del podio por dos penalizaciones.

Sainz logró su segunda victoria en la temporada y la cuarta de su carrera con gran ventaja sobre el británico Lando Norris, de McLaren.

El tercer puesto fue para el monegasco Charles Leclerc, compañero de escudería de Sainz..

A pesar del triunfo, Sainz quedó fuera de lucha por el título de pilotos, pero el 1-3 conseguido en Ciudad de México le permite a Ferrari subir al segundo lugar del Campeonato de constructores y desplazar a Red Bull al tercer puesto.

El piloto español dominó la mayor parte de la carrera y los ojos de los aficionados estuvieron puestos en el corredor local, Sergio 'Checo' Pérez.

El mexicano salió con ilusión de hacer una buena actuación, pero pronto recibió una penalización de cinco segundos ya que en la parrilla su monoplaza estaba fuera del cajón de salida.

En su intento por remontar, 'Checo' se trenzó en un duelo mano a mano con Liam Lawson (Racing Bulls). El neozelandés pudo conservar la posición ante el ímpetu del mexicano, quien terminó último entre los 17 pilotos que completaron la carrera.

A esto se le suma que algunos rumores señalan que Lawson estaría detrás del puesto de Pérez en Red Bull y que sería el nuevo compañero de Max Verstappen.

Durante la carrera, tuvieron varios encontronazos en los que se cerraron y hasta se sacaron de sus carriles para evitar chocar.

En otra maniobra, Lawson superó a Pérez en la recta principal y le sacó el dedo del medio como símbolo de ofensa.

“Es un chavo que está llegando a F1, quizá trae demasiada presión, ganas de tener protagonismo. Si no abre la cabeza y aprende, seguirá haciendo este tipo de maniobras que quizá le cuesten el contrato el próximo año”, dijo.

'Checo' explicó el incidente con el joven piloto y se mostró molesto:

"Estoy por dentro, es mi curva, la curva 4, y corta la curva como si no hubiera un coche ahí. Me sorprende mucho cuando lo veo, pero ya no pude hacer nada y acabamos tocándonos, bueno y eso terminó”.

El mexicano aseguró que no es la primera vez que Lawson intenta maniobras arriesgadas que ponen en peligro a otros corredores:

”Hoy le costó muchos puntos a Red Bull Racing, así que creo que deberían hablar con él al respecto. También hizo lo mismo con Fernando Alonso la carrera pasada, con Franco Colapinto al final. Fue una pena porque creo que podíamos haber sumado puntos”.