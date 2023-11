Hombres armados asaltaron la casa de Neymar en Brasil con el objetivo de secuestrar a esposa e hija

Momentos de angustia vivió la familia de Neymar en Brasil, luego de que unos hombres armados ingresaran a la vivienda con el objetivo de secuestrar a la esposa e hija del futbolista en la madrugada de este martes.

El hecho se dio en el Distrito Policial de Cotia, en la periferia de São Paulo, en Brasil, en donde unos delincuentes ingresaron armados a la vivienda de la familia de la esposa de Neymar, Bruna Biancardi.

Los delincuentes retuvieron como rehenes a los padres de la influencer, para poder robarse cosas de valor, sin embargo, lo que realmente buscaban era a Biancardi y a Mavie, la hija del delantero del Al-Hilal FC.

Según informó la Guardia Civil Municipal, los asaltantes entraron al domicilio con ayuda de un sospechoso, que ya fue detenido, en busca de la esposa e hija del futbolista, con la intención de secuestrarlas.

No obstante, al no encontrarlas redujeron a los familiares de la influencer y robaron varias cosas de valor de la vivienda como: joyas, relojes y bolsos.

Los vecinos fueron los encargados de alarmar a las autoridades sobre lo sucedido, al ver movimiento en la propiedad, por lo que la rodearon para que los delincuentes pudieran ser capturados por la Policía.

Ante lo sucedió, Bruna Biancardi tomó sus redes sociales para hablar del asunto en el que aseguró que lo importante es que todos están bien.

“Pasaba para tranquilizar a los amigos, familia y ustedes que aquí me acompañan. Esta mañana robaron en mi casa y tomaron como rehenes a mis padres. Mavie, mi hermana y yo no lo estábamos, no vivimos allí y no estábamos en ese momento. Gracias a Dios todo está bien con ellos. Cosas materiales que podemos recuperar. Lo importante es que todos estén bien y se encuentren a los implicados. Gracias Dios mío por cuidarnos, protege siempre a mi familia de todo mal. Amén”, expresó.

El delantero del Al-Hilal FC publicó un mensaje en sus redes sociales en le comentó lo ocurrido y señaló por medio de sus historias de Instagram que “Día triste, con dos muy malas noticias. Primero fue el ataque que sufrieron los padres de Bru, pero ¡gracias a Dios todos están a salvo!”

“Segundo, la muerte de un amigo Mi más sentido pésame para toda la familia, que Dios reciba a Luana con los brazos abiertos”, añadió.

Esto se da a tan solo un día de que Maive, la hija de la pareja, cumpliera un mes de nacida y tuviera su celebración por todo lo alto.