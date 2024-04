Imagen de Rafael Nadal tratando de recuperar el aire causa preocupación: "Si estoy como hoy en París, no salgo a la pista"

El tenista español Rafael Nadal se pronunció en las últimas horas sobre su estado de salud y su esperada participación en el torneo de Roland Garros en París, Francia.

En medio de una conferencia de prensa, el ganador de 22 títulos de Grand Slam reconoció que no está para competir al 100 por ciento y que, si tuviera que jugar ahora mismo Roland Garros, no lo haría.

"Si llego a París como me siento hoy, no jugaré. Jugaré Roland Garros si me siento competitivo. Si no puedo jugar, no puedo. No será fin del mundo ni el fin de mi carrera. Todavía tengo metas después de Roland Garros, como los juegos olímpicos”, dijo.

La declaración del tenista se da luego de que saliera a la luz un video en el que se ve intentando recuperar el aire en medio de un entrenamiento antes de su partido de este jueves en el Masters 1.000 de Madrid ante e estadounidense Darwin Blanch.

En dichas imágenes, se ve a Nadal con sus manos en las piernas y mirando al suelo mientras intenta recuperar la respiración.

Es de señalar que, tras dos partidos disputados en Barcelona la semana pasada, Nadal reveló que quiere despedirse de Madrid y es por ello que este jueves jugara ante Blanch.

"Jugar aquí en Madrid siempre es especial. La semana ha tenido momentos buenos y otros no tan buenos. No creo que esté preparado para jugar al cien por cien, pero estoy preparado para salir a la pista. Para mí, es importante poder jugar aquí por última vez y disfrutar de esta pista en la que he vivido momentos muy bonitos", explicó el tenista español.

"No sé qué es lo idóneo, es difícil decirlo. Sería seguramente salir a jugar, no tener mucha limitación. Si pudiera jugar con poca limitación sería bueno, aunque perdiera. No saldría a jugar, pero es Madrid. Juego por motivos personales", insistió Nadal.

Rafael Nadal indicó que hará lo posible para poder jugar en París. "Jugaré si estoy lo suficientemente capacitado para competir, pero si no lo logro, no se acaba el mundo con Roland Garros”, repitió.

"Esto no quiere decir que renuncie a nada las próximas semanas, no sé lo que va a pasar. Sin tratar de confundir a nadie no sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas, voy a hacer las cosas que tenga que hacer para poder jugar en París. Y si se puede, se puede y si no se puede, no pasa nada. No se acaba el mundo ahí. Jugaré en París si me siento lo suficientemente capacitado para competir. Pero si hoy fuera París, no saldría a la cancha", advirtió.