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Sábado, 03 de octubre de 2026
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Argentina

Insólito viaje del rival de Argentina en amistoso de este sábado: aterrizó en Buenos Aires cinco horas antes del pitazo inicial del partido

octubre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Entrenamiento de selección de Argentina (AFP)
Entrenamiento de selección de Argentina (AFP)
El seleccionado africano partió el sábado desde Marruecos en un vuelo especial rumbo a Argentina, pero tuvo que desplazarse sin "varios jugadores importantes".

La selección de fútbol de Burkina Faso llegó este sábado a Buenos Aires, horas antes de enfrentar a Argentina en un amistoso al que arriba diezmada tras un largo y accidentado viaje que puso en suspenso la realización del compromiso.

Los Étalons aterrizaron en la capital argentina a las 15H44 locales (18H44 GMT), a poco más de cinco horas de comienzo del partido contra la Albiceleste, previsto para las 21H00 locales en el estadio Monumental de River Plate, según datos del aeropuerto de Buenos Aires.

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El seleccionado africano partió el sábado desde Marruecos en un vuelo especial rumbo a Argentina, pero tuvo que desplazarse sin "varios jugadores importantes" y con refuerzos de la selección Sub-23, afirmó la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF).

El conflicto comenzó el miércoles, cuando el vuelo chárter que debía llevar al equipo desde Marruecos a suelo argentino fue cancelado cuando la delegación ya se encontraba en el aeropuerto.

Según un comunicado difundido este sábado por Eurodata Sport, empresa organizadora del encuentro, la compañía aérea detectó una falla técnica en el avión y canceló el vuelo por "motivos de fuerza mayor".

La demora obligó a buscar otro avión, pero para entonces algunos integrantes del plantel decidieron no realizar el viaje "alegando el desgaste y el cansancio acumulados", informó la empresa.

La FBF señaló previamente que las alternativas encontradas para reorganizar el traslado presentaban dificultades, especialmente por su duración, que provocaron "reservas entre los jugadores".

Los nuevos convocados debieron desplazarse desde Burkina Faso hasta Casablanca, en Marruecos, para incorporarse al grupo antes de partir hacia Argentina.

Hasta el momento se desconoce la composición del plantel que arribó a Buenos Aires para disputar el partido, el segundo de Argentina en esta ventana internacional, tras vencer por goleada 4-0 a Bolivia el miércoles en Córdoba.

Burkina Faso, número 62 del ranking de la FIFA, enfrentará por primera vez en su historia a Argentina.

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Tras ese juego, la Albiceleste se concentrará en el amistoso que jugará el martes ante Benín en Buenos Aires, donde el astro Lionel Messi se retirará del equipo nacional.

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