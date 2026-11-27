Según expertos, la resequedad en los codos es un problema frecuente debido a que esta parte del cuerpo tiene pocas glándulas sebáceas y está expuesta constantemente al roce y la presión.

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Para recuperar su suavidad, los dermatólogos recomiendan mantener una hidratación diaria, utilizar productos adecuados y evitar métodos agresivos que puedan irritar la piel.

Uno de los cuidados principales es aplicar cremas espesas o ungüentos después de bañarse, cuando la piel todavía conserva algo de humedad.

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De acuerdo con los profesionales de la salud, "los productos con urea, ceramidas, glicerina y manteca de karité ayudan a mejorar la hidratación y reparar la barrera protectora".

En particular, la urea en concentraciones del 10 % al 20 % puede contribuir a suavizar las zonas endurecidas.

Otra alternativa es reforzar la hidratación durante la noche. Para ello, se puede aplicar una capa de vaselina o un bálsamo reparador sobre la crema habitual antes de dormir, con el propósito de reducir la pérdida de humedad mientras se descansa.

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La limpieza también influye en la recuperación de la piel. Los especialistas aconsejan utilizar productos suaves y sin fragancia, además de lavar los codos con las manos.

El uso de esponjas, cepillos o exfoliantes fuertes puede provocar irritación y empeorar el aspecto de la zona.

Asimismo, es recomendable evitar las duchas prolongadas y el agua demasiado caliente, debido a que pueden eliminar los aceites naturales que protegen la piel.