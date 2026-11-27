Así puede eliminar la resequedad de los codos: conozca los cuidados recomendados por dermatólogos
Según expertos, la resequedad en los codos es un problema frecuente debido a que esta parte del cuerpo tiene pocas glándulas sebáceas y está expuesta constantemente al roce y la presión.
Para recuperar su suavidad, los dermatólogos recomiendan mantener una hidratación diaria, utilizar productos adecuados y evitar métodos agresivos que puedan irritar la piel.
Uno de los cuidados principales es aplicar cremas espesas o ungüentos después de bañarse, cuando la piel todavía conserva algo de humedad.
De acuerdo con los profesionales de la salud, "los productos con urea, ceramidas, glicerina y manteca de karité ayudan a mejorar la hidratación y reparar la barrera protectora".
En particular, la urea en concentraciones del 10 % al 20 % puede contribuir a suavizar las zonas endurecidas.
Otra alternativa es reforzar la hidratación durante la noche. Para ello, se puede aplicar una capa de vaselina o un bálsamo reparador sobre la crema habitual antes de dormir, con el propósito de reducir la pérdida de humedad mientras se descansa.
La limpieza también influye en la recuperación de la piel. Los especialistas aconsejan utilizar productos suaves y sin fragancia, además de lavar los codos con las manos.
El uso de esponjas, cepillos o exfoliantes fuertes puede provocar irritación y empeorar el aspecto de la zona.
Asimismo, es recomendable evitar las duchas prolongadas y el agua demasiado caliente, debido a que pueden eliminar los aceites naturales que protegen la piel.