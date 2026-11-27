La Selección Colombia Sub-17 ya sabe quién será su próximo rival en el Mundial de Catar 2026. Tras perder el liderato del grupo L frente a Serbia, el equipo dirigido por Fredy Hurtado se medirá con Egipto en los dieciseisavos de final, una instancia en la que no va a tener margen de error: el ganador avanzará a octavos y el perdedor será eliminado.

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La Tricolor llegó a la última jornada con la clasificación asegurada y la posibilidad de terminar en el primer lugar. No obstante, cayó 1-0 ante Serbia, que logró el único gol del encuentro al minuto 72 por intermedio de Nebojša Grujić. Con ese resultado, el conjunto europeo cerró la fase con nueve puntos y Colombia quedó segundo con seis.

El recorrido colombiano comenzó con una victoria 2-1 ante Japón y siguió con un triunfo 2-0 sobre Honduras. Esos resultados le dejaron asegurar anticipadamente su presencia en la ronda de eliminación directa, pero la derrota ante Serbia cambió el camino que tendrá que recorrer para seguir en competencia.

El rival será una selección que igualmente finalizó segunda de su grupo y sumó seis unidades. Egipto empezó el campeonato con una derrota 2-1 ante Grecia, pero reaccionó al ganar 2-0 a Catar y cerrar con una goleada 4-1 sobre Panamá.

Los números de la primera fase dejan ver que el conjunto africano anotó siete goles y recibió tres, mientras que Colombia anotó cuatro y encajó dos. Los dos equipos registraron dos victorias y una derrota en sus respectivos grupos.

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El partido se jugará el martes 1 de diciembre en el complejo Aspire Zone de Doha. La Tricolor va a tener que recuperar su capacidad ofensiva frente a un rival que llega después de marcar cuatro tantos en su última presentación.

El entrenador colombiano valoró el funcionamiento de sus dirigidos, pero reconoció que faltó efectividad frente al arco rival. “Desde lo que nosotros percibimos, desde lo que vimos, para mí le faltó el gol para la perfección desde lo que nosotros trabajamos, en cuanto a la idea que tenemos”, expresó tras el compromiso.

Hurtado igualmente aseguró que felicitó a los jugadores por el esfuerzo y consideró que el resultado puede dejar aprendizajes para la siguiente ronda. Por su parte, el delantero José Escorcia lamentó las oportunidades desperdiciadas: “Tuvimos muchas ocasiones, fue muy injusto, en equipo siempre estuvimos creando ocasiones, pero no se nos dio esta vez”.

Colombia se enfrentará a Egipto el martes 1 de diciembre a las 10:00 de la mañana, hora colombiana, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.